Aeroporto, proteste e sosta selvaggia 

Il rischio di rimanere intrappolati nel percorso obbligato dei parcheggi interni dell’aeroporto di Elmas è altissimo. Così, per evitare questo inconveniente, ma anche quello di dover pagare nella aree per la sosta breve se si dovesse sforare il tempo “gratuito” – tra i dieci e venti minuti a seconda della zona – quasi tutti i giorni nelle strade dello scalo cagliaritano va in scena il caos. Perché chi deve andare a prendere qualcuno in arrivo al Mameli, il più delle volte si ferma con la propria auto in via dei Trasvolatori. Soste improvvisate e molto pericolose. Nonostante lo sforzo della Polizia Locale di Elmas e delle altre forze dell’ordine, basta fare un giro serale per capire che la situazione è sempre al limite. E quando due o più aerei atterrano quasi allo stesso orario la viabilità diventa un girone infernale. Ma anche chi deve partire, e vorrebbe lasciare la propria auto in uno dei parcheggi low cost (395 i posti disponibili a 5 o 6 euro al giorno) incontra difficoltà: regna quasi sempre il tutto esaurito.

Le quattro frecce

Con l’incremento dei collegamenti estivi, l’aeroporto cagliaritano si trasforma in una gigantesco paese: per tutto il giorno, e fino a tarda notte, il viavai di vetture, taxi e bus è impressionante. Raggiungere via dei Trasvolatori è semplice, ma prima della grossa rotatoria, si intuisce subito a cosa si va incontro dovendo andare a prendere uno o più persone in arrivo allo scalo di Elmas. Le quattro frecce lampeggianti illuminano l’ultimo tratto di strada. I parcheggi improvvisati sono numerosi. In cunetta, in una stradina d’accesso a un’area privata, in via Gruxi de Marmori è un proliferare di auto in sosta: chi è alla guida aspetta la chiamata del parente o amico appena l’aereo su cui viaggia toccherà la pista d’atterraggio del Mameli. Ma in tanti si fermano nell’ultima curva, prima delle sbarre d’accesso alle aree di sosta. Decine e decine di vetture che, all’atterraggio dell’aereo, si mettono in movimento invadendo letteralmente la zona riservata alla sosta breve proprio davanti al settore arrivi. E basta un intoppo perché si blocchi tutto. C’è chi ha superato i minuti per la sosta gratuita e, trovandosi davanti alla sbarra che non si alza, deve rientrare nell’aerostazione per pagare il parcheggio; ci sono le vetture ferme in attesa del passeggero che carichi la valigia; ci sono le manovre improvvise di chi spazientito vuole uscire dall’area sosta prima che scattino i dieci minuti gratuiti.

Posti introvabili

E non va certamente meglio a chi, dovendo partire da Elmas, decide di lasciare l’auto in uno dei parcheggi dell’aeroporto per qualche giorno. Le due aree “low cost” con 395 posti, a tariffe giornaliere da 5 o 6 euro, sono quasi sempre piene, e anche il più costoso multipiano non regala maggiori speranze. E chi deve prendere un aereo abbandona l’auto da qualche parte. Sperando di ritrovarla al ritorno. Mezzi pubblici e taxi? Ci sono. I primi non sono segnalati in modo chiaro. E i taxi a volte non bastano.

