Aeroporto, privati all’attacco 

La domanda è legittima, dopo aver assistito (da spettatore) all’improvvisa nuova ondata di entusiasmo per il rilancio dell’aeroporto di Fenosu, chiuso da 13 anni. «Ma qual è lo sviluppo da voi ipotizzato?». Riccardo Faticoni, amministratore unico di Aeronike srl, società che controlla il pacchetto di maggioranza della Sogeaor, si rivolge direttamente agli ex componenti della società di gestione che nei giorni scorsi si sono seduti attorno ad un tavolo per discutere delle opportunità di sviluppo dell’infrastruttura intitolata al trasvolatore Ernesto Campanelli.

In una lettera indirizzata al sindaco Massimiliano Sanna, all’amministratore della Provincia, al presidente del Cipor, a quello della Camera di commercio di Cagliari-Oristano, alla Sfirs e all’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, ripercorre le tappe che hanno portato all’attuale configurazione societaria, precisando diversi aspetti “storici”.

«Le scelte inopportune»

«Gli ex soci pubblici che attualmente reclamano un ruolo attivo - scrive Faticoni - in passato, dopo aver speso 22 milioni di euro di denari pubblici per avviare un progetto di rilancio dello stesso aeroporto, hanno determinato il quasi fallimento della società a causa di una serie di scelte inopportune che hanno provocato una perdita di ulteriori quasi 6 milioni di euro, con importanti ripercussioni sul territorio. A quel punto la politica locale e regionale ha deciso di non rifinanziare la società di gestione e la società è stata privatizzata».

L’acquisto

E qui entrano in gioco Aeronike e Fenair che, «nel totale disinteresse di altri investitori», prendono a cuore il destino dello scalo e, facendosi carico di pesantissimi oneri finanziari, riescono a riportare in bonis la società. La recente concessione dell’Enac è l’ultimo tassello del lungo iter. «L’aeroporto di Fenosu ora è finalmente pronto a ripartire», prosegue Faticoni che agli ex soci, oltre alle potenzialità dell’infrastruttura, ricorda anche i limiti: «La pista di soli 1.200 metri, la portanza della pista e soprattutto dei raccordi che non consente la movimentazione di aerei sopra i 50 passeggeri, le strade vicinali in condizioni precarie, gli ausili alla navigazione strumentale ormai obsoleti».

L’amministratore unico di Aeronike, insomma, si domanda se lo sviluppo oggi ipotizzato sia compatibile con l’aeroporto attuale oppure vengano immaginati ulteriori ampliamenti ed eventualmente in quali tempi.

«Serve chiarezza»

«In qualità di socio di maggioranza che detiene complessivamente il 73% - conclude Faticoni - auspichiamo sinceramente una collaborazione con il pubblico che possa fungere da acceleratore, ma gli obiettivi, i tempi e le risorse finanziarie necessarie allo sviluppo devono essere chiari fin dal principio». Come chiaro deve essere un altro punto: «Una gestione sana, in grado di mantenere un equilibrio economico-finanziario. Dei tanti errori fatti in passato è necessario fare tesoro ed evitare di ripeterli, affinché l’aeroporto di Oristano-Fenosu possa finalmente diventare una risorsa importantissima al servizio della Sardegna. In quest’ottica noi siamo pronti fin da adesso ad affrontare discorsi condivisi con chiunque voglia apportare valore aggiunto». Da qui la richiesta di Faticoni: «Auspichiamo pertanto che ci vogliate quanto prima coinvolgere per discutere in maniera condivisa, fattiva e propositiva di eventuali sinergie per lo sviluppo dell’aeroporto».

