SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Tortolì.
11 novembre 2026 alle 01:05

Aeroporto, l’ultraleggero finisce nella buca 

Coppia cagliaritana chiede un risarcimento, ma Aliarbatax glielo nega 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono atterrati domenica 9 agosto, con il loro ultraleggero decollato da Cagliari. Un volo come tanti, per una coppia di professionisti cagliaritani. La pista dell’aeroporto di Tortolì, il rullaggio verso il parcheggio, e poi la buca. Gianluca Carcangiu e la moglie non l’hanno vista in tempo nel trasferimento dalla pista alla sosta, nell’urto l’elica (in carbonio) si è rotta. Danno quantificato: 6mila euro. Secondo la ricostruzione dei due proprietari, quella buca non doveva esserci. E, raccontano, la società di gestione dell’aeroporto, la Aliarbatax, all’inizio sembrava pensarla allo stesso modo.

Le divergenze

Nei giorni successivi all’incidente, la gestione avrebbe riconosciuto le proprie responsabilità e manifestato il desiderio di risarcire. Un’apertura che aveva fatto sperare in una chiusura rapida, senza carte bollate. Poi, però cambia tutto: la polizza assicurativa stipulata dalla società avrebbe una franchigia a 25mila euro. Sotto quella soglia, la compagnia non rimborsa nulla. E 6mila euro, per quanto pesanti per chi li deve sborsare, stanno ben al di sotto di quella soglia. Per la coppia è come se la porta, dopo essere stata socchiusa, si fosse richiusa. Da qui la sensazione di essere stati presi in giro. A rendere la vicenda ancora più amara, dal loro punto di vista, c’è un altro elemento, emerso da notizie pubbliche: a novembre di un anno fa il gestore ha ricevuto 3,5 milioni di euro proprio per mettere in sesto l’aeroporto, così com’è – a detta della coppia – molto pericoloso. Soldi pubblici per la manutenzione, per la sicurezza, per evitare che in pista ci siano buche capaci di rompere un’elica in carbonio.

La società

Dall’altra parte, però, la musica è completamente diversa. Aliarbatax nega qualsiasi addebito. E lo fa con le parole del suo manager, Riccardo Falchi, che respinge la ricostruzione dei proprietari del mezzo: «È una ricostruzione che noi disconosciamo integralmente così come emerso dall’esito dell’audit interno condotto sul tema». Una smentita netta, senza sfumature. Non solo sulla dinamica, ma anche sull’esito dell’audit interno condotto dalla società, che secondo Falchi non confermerebbe la versione della coppia. Due versioni inconciliabili. Da un lato i privati che denunciano un’elica rotta e un risarcimento prima promesso e poi negato dall’altro una società di gestione che dice di non riconoscersi in quella ricostruzione e che rivendica la correttezza del proprio operato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Processo all'imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna con gli avvocati Gabriele Satta e Luca Montella - Corte d’Assise di Sassari - foto Gloria Calvi 10.11.2026
Processo all'imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna con gli avvocati Gabriele Satta e Luca Montella - Corte d’Assise di Sassari - foto Gloria Calvi 10.11.2026
Il delitto di Palau.

«Non odio ma voglio giustizia»

l Busia
Il fatto

Due giovani finiscono in cella con l’accusa di tentato omicidio

Secondo gli investigatori Giorgio Argiolas avrebbe premuto il grilletto 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Il padre di Cinzia: «Non odio ma giustizia»

Emanuele Ragnedda nell’Aula della Corte d’Assise: «Non doveva succedere, mi sono difeso» 
Andrea Busia
Regione

«Sei sardi su dieci usano l’intelligenza artificiale»

I cittadini si rivolgono all’AI per accedere con più facilità ai servizi pubblici 
Confartigianato: «I rialzi continui riducono la competitività e rendono più difficili gli investimenti»

Energia, artigiani in grave difficoltà

Il report: «Aumenti del 50%, per ogni azienda 40mila euro di costi aggiuntivi» 
Massimiliano Rais
Il dibattito

Manovra, alta tensione sulle banche

Commissioni Bilancio, l’Abi: «Dubbi sulla costituzionalità del prelievo mirato» 