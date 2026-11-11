Aeroporto, l’ultraleggero finisce nella buca 

Sono atterrati domenica 9 agosto, con il loro ultraleggero decollato da Cagliari. Un volo come tanti, per una coppia di professionisti cagliaritani. La pista dell’aeroporto di Tortolì, il rullaggio verso il parcheggio, e poi la buca. Gianluca Carcangiu e la moglie non l’hanno vista in tempo nel trasferimento dalla pista alla sosta, nell’urto l’elica (in carbonio) si è rotta. Danno quantificato: 6mila euro. Secondo la ricostruzione dei due proprietari, quella buca non doveva esserci. E, raccontano, la società di gestione dell’aeroporto, la Aliarbatax, all’inizio sembrava pensarla allo stesso modo.

Le divergenze

Nei giorni successivi all’incidente, la gestione avrebbe riconosciuto le proprie responsabilità e manifestato il desiderio di risarcire. Un’apertura che aveva fatto sperare in una chiusura rapida, senza carte bollate. Poi, però cambia tutto: la polizza assicurativa stipulata dalla società avrebbe una franchigia a 25mila euro. Sotto quella soglia, la compagnia non rimborsa nulla. E 6mila euro, per quanto pesanti per chi li deve sborsare, stanno ben al di sotto di quella soglia. Per la coppia è come se la porta, dopo essere stata socchiusa, si fosse richiusa. Da qui la sensazione di essere stati presi in giro. A rendere la vicenda ancora più amara, dal loro punto di vista, c’è un altro elemento, emerso da notizie pubbliche: a novembre di un anno fa il gestore ha ricevuto 3,5 milioni di euro proprio per mettere in sesto l’aeroporto, così com’è – a detta della coppia – molto pericoloso. Soldi pubblici per la manutenzione, per la sicurezza, per evitare che in pista ci siano buche capaci di rompere un’elica in carbonio.

La società

Dall’altra parte, però, la musica è completamente diversa. Aliarbatax nega qualsiasi addebito. E lo fa con le parole del suo manager, Riccardo Falchi, che respinge la ricostruzione dei proprietari del mezzo: «È una ricostruzione che noi disconosciamo integralmente così come emerso dall’esito dell’audit interno condotto sul tema». Una smentita netta, senza sfumature. Non solo sulla dinamica, ma anche sull’esito dell’audit interno condotto dalla società, che secondo Falchi non confermerebbe la versione della coppia. Due versioni inconciliabili. Da un lato i privati che denunciano un’elica rotta e un risarcimento prima promesso e poi negato dall’altro una società di gestione che dice di non riconoscersi in quella ricostruzione e che rivendica la correttezza del proprio operato.

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