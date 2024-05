«Aeroporto, la gestione resti in mano pubblica» 

La battaglia contro la privatizzazione dell’aeroporto. Quella contro la nascita di un grande polo commerciale nelle aree ex Fas, accanto allo scalo di Elmas. Quindi la viabilità e i parcheggi, il futuro di via Roma dopo la riqualificazione, il destino della 554, lo spopolamento, poi le politiche abitative. Su questi temi si gioca il nuovo confronto tra quattro dei cinque candidati sindaco (assente Claudia Ortu, Cagliari Popolare, perché impegnata in un incontro all’Usb con pensionati, pensionate, lavoratrici e lavoratori). Padrone di casa: Confcommercio Sud Sardegna. Che con il suo presidente, Alberto Bertolotti introduce la sfida illustrando il “menu” dei problemi da affrontare nel prossimo quinquennio. È quasi un “manifesto” con le priorità del mondo del commercio, che parte dalla «difesa dell’aeroporto da chi, con destrezza, ce lo vuole rubare», affronta «il pericolo di alcuni centri commerciali che hanno devastato il commercio di prossimità», approda al problema dei rifiuti, e invoca un piano per il turismo, del commercio e delle aree.

Coro di no

Un format rigido, che risulta per forza di cose un po’ ingessato. Cinque domande, uguali per tutti, e tre rigorosi minuti di tempo per rispondere. Solo per spiegare la propria idea sul futuro dell’aeroporto ne vengono concessi quattro. Alla fine sulla difesa dello scalo di Elmas tutti d’accordo: la gestione dello scalo di Elmas deve restare in mano pubblica e il sindaco metropolitano ha e deve esercitare un ruolo di primo piano per evitare la privatizzazione. «Sono d’accordo», dice Emanuela Corda, «la gestione dello scalo è virtuosa. Non si capisce allora perché si voglia privatizzarlo: c’è per caso un intento speculativo?», domanda. «Vedremo, di sicuro non c’è nessun vantaggio per i cittadini quindi non si capisce il senso di questa operazione. Il prossimo sindaco non lo dovrà consentire», aggiunge. «L’aeroporto gode di ottima salute, ha un fatturato in crescita nel 2023 e nel 2024 sembra che si stia addirittura rafforzando. Questo vuol dire che c’è una gestione pubblica efficiente. Io sono liberale , però ho sempre pensato che gli asset strategici, come l’aeroporto, appunto, non possano essere assoggettati alla privatizzazione», gli fa eco Giuseppe Farris. «Da subito ho sposato la battaglia di Confcommercio contro la privatizzazione dell’aeroporto», spiega Alessandra Zedda. Premesso che «i servizi pubblici essenziali devono restare in capo al pubblico», dice Massimo Zedda, «sull’aeroporto è necessario intervento pubblico per il suo potenziamento e sviluppo che permetta allo scalo di continuare a crescere. Serve un investimento serio», aggiunge.

Ex Fas

L’aeroporto non è l’unico punto che unisce i candidati. Anche sulla nascita del maxi centro commerciale accanto allo scalo le posizioni convergono. «Se si dovesse realizzare sarebbe la morte del commercio cittadino. E così se ne andrebbe via un altro pezzo dell’anima di Cagliari», dice Giuseppe Farris. «Si deve mettere in campo con il confronto un nuovo piano per il commercio a breve e medio termine per garantire offerte diversificate. Un piano del commercio da integrare con quello delle viabilità e del traffico», aggiunge. «Non sono favorevole alla nuova città commerciale accanto all’aeroporto perché in questo momento bisogna sostenere le attività commerciali e artigianali di Cagliari. Il prossimo sindaco dovrà occuparsi anche di questo», sottolinea Alessandra Zedda. «Chi ha autorizzato quel piano accanto all’aeroporto», domanda (ironicamente) Massimo Zedda. «Qualcuno pretende di rendere Cagliari un deserto, chi guiderà Palazzo Bacaredda dovrà impedirlo», aggiunge Emanuela Corda.

Viabilità e 554

Anche sulla viabilità e il ruolo della 554 per decongestionare il traffico delle auto in entrata in città si concentrano i candidati. «La 554 dovrebbe essere trasformata in una strada urbana, senza intersezioni e incroci e con rotatorie che permettano di accedere in sicurezza a tutte le attività commerciali e di raggiungere via Roma in 15 minuti», dice Massimo Zedda. Una “rivoluzione” su cui sono tutti d’accordo anche in questo caso. Dice Giuseppe Farris: «Sì a renderla strada urbana, occorreranno dei correttivi», per Alessandra Zedda, «bisogna trasformarla in strada urbana perché nel frattempo c’è stata un’evoluzione, più attività commerciali e meno industria». Per Emanuela Corda «dovrà essere una strada a scorrimento veloce».

RIPRODUZIONE RISERVATA