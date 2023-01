Aeroporto, la continuità non basta 

La Cgil ha chiamato a raccolta i lavoratori dell’aeroporto di Fertilia per informarli delle preoccupanti novità, con l’annuncio della cassa integrazione per tutto febbraio e parte di marzo, mentre una nuova assemblea con tutte le sigle sindacali è in programma per oggi. «La preoccupazione è altissima – conferma Arnaldo Boeddu, segretario della Filt Cgil – e i motivi non sono esclusivamente legati alla mancata assegnazione delle rotte in continuità territoriale. Da questa crisi possiamo uscirne solo con investimenti e la chiusura di contratti con le compagnie aerei».

I voli

Tra gli interessati per i voli da e per Alghero ci sono Ita, Aeroitalia e Danish Air Transport. «Confidiamo che la procedura negoziata vada a buon fine – continua Boeddu – ma sappiamo che non basteranno due voli per tenere in attivo l’aeroporto di Alghero, che ha bisogno di andare oltre le rotte della continuità e anche oltre Ryanair». La sottoscrizione della cassa integrazione per crisi è dietro l’angolo. I vertici della Sogeaal, la società di gestione dell’aeroporto, avevano spiegato ai dipendenti che nonostante i segnali di ripresa registrati dal traffico nel 2022 ci sono ancora forti elementi di criticità rispetto al generale equilibrio economico-finanziario. Dopo i due mesi di ammortizzatori sociali, per i 280 dipendenti della Sogeaal si prospetterebbe la cassa integrazione anche per ottobre, novembre e dicembre 2023. Questa è la fotografia di uno scalo che lavora e produce reddito solo durante la stagione estiva. «Occorre accelerare sulla regia unica dei tre aeroporti, scongiurare la privatizzazione dello scalo di Elmas – incalza il segretario della Filt Cgil – e ripensare gli equilibri proprietari. Occorre inaugurare una nuova stagione: ovvero l’ingresso nelle società di gestione di istituzioni pubbliche, quali Province, Comuni e Camere di Commercio».

RIPRODUZIONE RISERVATA