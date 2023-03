Aeroporto, in pista l’Avioclub 

Piccoli aerei dovrebbero atterrare nella stagione turistica, ormai alle porte. Ma per questo manca ancora l’ufficialità e nessuno se la sente di sbilanciarsi sui tempi. Nel frattempo i paladini delle attività che hanno rivitalizzato l’operatività dello scalo sono pronti a sedersi attorno a un tavolo per stipulare la convenzione con Aliarbatax. L’accordo tutelerà le parti, precisando l’utilizzo di spazi e destinazione d’uso degli stessi. Spazi che il sodalizio dovrà condividere con altre realtà pronte a far risorgere lo scalo di Basaura.

La missione romana di qualche giorno condotta da Marcello Ladu e Rocco Meloni, amministratore delegato di Aliarbatax e vicepresidente del Consorzio industriale, è servita per limare i dettagli con la direzione dell’Enac in vista dell’apertura all’aviazione generale.

Al gruppo sarà affidato la stanza sottostante la torre di controllo che verrà adibita a ufficio, un’area destinata a ospitare un hangar per il ricovero dei velivoli all’altezza dell’ex stazione di bunkeraggio, e l’uso della pista, benché non esclusivo. Perché all’interno dell’aeroporto troverà posto anche il Dass, il Distretto aerospaziale sardo che svilupperà le proprie attività grazie a un contratto siglato tempo fa con il Consorzio industriale. La convenzione con l’Avioclub dovrebbe avere una durata di 6 anni.

La pista dell’aeroporto sarà multifunzionale. In attesa infatti del via libera definitivo dell’Enac all’aviazione generale, è pronta la convenzione per l’affidamento di alcune parti dell’infrastruttura all’Avioclub Ogliastra, l’associazione che sul territorio diffonde la cultura del volo.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

La pista dell’aeroporto sarà multifunzionale. In attesa infatti del via libera definitivo dell’Enac all’aviazione generale, è pronta la convenzione per l’affidamento di alcune parti dell’infrastruttura all’Avioclub Ogliastra, l’associazione che sul territorio diffonde la cultura del volo.

Al gruppo sarà affidato la stanza sottostante la torre di controllo che verrà adibita a ufficio, un’area destinata a ospitare un hangar per il ricovero dei velivoli all’altezza dell’ex stazione di bunkeraggio, e l’uso della pista, benché non esclusivo. Perché all’interno dell’aeroporto troverà posto anche il Dass, il Distretto aerospaziale sardo che svilupperà le proprie attività grazie a un contratto siglato tempo fa con il Consorzio industriale. La convenzione con l’Avioclub dovrebbe avere una durata di 6 anni.

La situazione

La missione romana di qualche giorno condotta da Marcello Ladu e Rocco Meloni, amministratore delegato di Aliarbatax e vicepresidente del Consorzio industriale, è servita per limare i dettagli con la direzione dell’Enac in vista dell’apertura all’aviazione generale.

Piccoli aerei dovrebbero atterrare nella stagione turistica, ormai alle porte. Ma per questo manca ancora l’ufficialità e nessuno se la sente di sbilanciarsi sui tempi. Nel frattempo i paladini delle attività che hanno rivitalizzato l’operatività dello scalo sono pronti a sedersi attorno a un tavolo per stipulare la convenzione con Aliarbatax. L’accordo tutelerà le parti, precisando l’utilizzo di spazi e destinazione d’uso degli stessi. Spazi che il sodalizio dovrà condividere con altre realtà pronte a far risorgere lo scalo di Basaura.

Volano economico

La partita dell’aeroporto sarà anche uno dei temi cardine della prossima campagna elettorale per le amministrative cui è pronta a tuffarsi Tortolì. Negli ultimi anni Consorzio industriale e Aliarbatax hanno calibrato le attenzioni sulla riapertura dell’infrastruttura chiusa al traffico aereo da quasi dodici anni. Il turismo che arriva dal cielo sarebbe un vero toccasana per l’economia del territorio. L’aeroporto è subissato di richieste per atterraggi con aerei privati, con le istanze che arrivano soprattutto dal nord Italia e dall’estero.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata