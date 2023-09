Aeroporto, i disagi non finiscono mai 

Trascinano dietro a sé i trolley stracolmi, spingono passeggini, trasportano a turno valigie e bagagli a mano, e quando sono stanchi si fermano qualche istante prima di riprendere il tragitto. Così i passeggeri che arrivano in aeroporto, utilizzando il treno, sono costretti ad arrangiarsi perché i tappetini mobili che collegano il terminal alla stazione ferroviaria sono (quasi) tutti bloccati. Prima un tratto guasto appena fuori dalla stazione, che gestisce Rfi, poi appena si entra nel terminal quello altrettanto fermo gestito da Sogaer, la società che gestisce lo scalo di Elmas. Non solo. Una volta raggiunto il terminal, l’unico modo per raggiungere gli arrivi è salire a piedi attraverso sei rampe di scale perché sia quelle mobili che gli ascensori sono fuori servizio. «In merito al disservizio per gli utenti che percorrono il primo tratto del percorso dalla stazione ferroviaria verso l’aeroporto, si precisa che i tappeti mobili non sono di competenza della società di gestione ma delle Ferrovie dello Stato», precisa Sogaer. «Per quanto riguarda gli ascensori e le scale mobili all’interno del multipiano che conducono alla passerella pedonale tra la stazione ferroviaria e l’aeroporto, gli impianti sono provvisoriamente fuori servizio per motivi tecnico-amministrativi. Sogaer si scusa per il disservizio, ma precisa che il percorso verso l’aerostazione è garantito, anche ai passeggeri a ridotta mobilità, attraverso la viabilità pedonale al piano terra sotto il viadotto».

Caos totale

Se quello di ascensori, tappeti e scale mobili fosse “solo” l’unico disagio, forse non sarebbe un problema così grave. Forse. Il fatto è che, dicono i passeggeri, «arrivare in aeroporto è ormai diventato quasi più complicato che centrare il 6 al Superenalotto». Facile capire il perché: chi sceglie di andarci in auto, soprattutto nei giorni di maggior traffico, rischia di non trovare un parcheggio disponibile per lasciare l’auto. «I posti auto disponibili sono in totale 1.560, di cui 1.110 per la sosta lunga e 450 per la sosta breve», fanno sapere da Sogaer. «Dall’inizio dell’anno a oggi, sono stati creati 305 nuovi stalli, di cui 120 gratuiti e 185 a pagamento.

La società provvederà nel breve ad attivare una nuova procedura al fine di garantire il parcheggio agli utenti per la lunga sosta», aggiunge. Quale? «Laddove tutti i parcheggi risultassero completi, si verrà indirizzati dal personale nel nuovo Free2Park», ex parcheggio Italia, accanto all’uscita degli arrivi, «dove si potrà lasciare l’auto anche oltre le consuete due ore».

Taxi e bus

Anche chi scegli di utilizzare un taxi o un autobus le cose non vanno meglio. Perché trovare un taxi, soprattutto in certi orari e in certi giorni, è un’impresa («un’utopia», dicono i passeggeri) e perché i collegamenti garantiti con gli autobus (con il Ctm ancora fuori in attesa che la Regione assegni le nuove corse) non coprono tutti gli orari. Chi arriva in aeroporto con l’ultimo volo, magari pure in ritardo, ma anche per prendereil primo in partenza la mattina è difficile (diciamo pure impossibile) che possa trovare un autobus per raggiungere Cagliari. Al momento, infatti, come previsto dal contratto di servizio firmato tra la Regione, l’aeroporto e la zona intorno a esso non sono serviti dai mezzi del Ctm. Il contratto di servizio, però, scade a dicembre: certo che se ci fosse un’apertura da parte della Regione che permette al Ctm di collegare la città con l'aeroporto, sarebbe un grande beneficio per tutti. «In merito alla carenza di collegamenti da e per l’aeroporto», fanno sapere ancora da Sogaer, «la società di gestione auspica che gli enti di competenza possano trovare una soluzione».

