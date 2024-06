Aeroporto, dubbi e silenzi sull’affare sospeso 

Si riuniscono almeno una volta alla settimana, come se fosse un rito propiziatorio. Impossibile, però, sapere quel che si dicono, ancor peggio quel che fanno. La ragione giuridica della tavola rotonda è esplicita: «Ente autonomo funzionale di diritto pubblico». La Camera di Commercio di Cagliari, però, è un caveau di segreti, tutti riservati agli addetti ai lavori, una cerchia ristretta di uomini e donne con il pallino della privatizzazione dell’aeroporto più pubblico della Sardegna, quello di Elmas.

Ultimo spiffero

L’ultimo spiffero, anche questo da tenere “sotto traccia”, è relativo alla nuova riunione che si è tenuta ieri negli uffici della Camera di Commercio cagliaritana. All’ordine del giorno, anch’esso “secretato”, c’è, ancora una volta, la speranza di poter “sigillare” l’operazione più delicata e pericolosa della storia degli uffici del Largo Carlo Felice: la fine dell’aeroporto pubblico e l’inizio di un “nuovo corso”, tutto privato, finanziario e persino straniero. Una sorta di cessione in blocco della principale “porta d’ingresso” nell’Isola, un pò come concedere ad uno sconosciuto le chiavi di casa di un milione e seicentomila abitanti.

Operazione controversa

L’operazione è controversa, altrimenti non si sarebbero riuniti tante volte, tanto da perdere il conto degli annunci, dei buoni propositi e dei proclami privatistici. Hanno fretta, soprattutto i vertici della Camera di Commercio e i signori di F2i, il fondo finanziario che più di ogni altro vorrebbe portarsi a casa l’aeroporto dalle “uova d’oro”, quello di Cagliari. Hanno fretta, ma nessuno sa perché vivono la vicenda con una continua e persistente ansia da privatizzazione. Di certo, le carte, comprese quelle spedite nelle stanze ministeriali e nei tribunali, parlano ripetutamente del termine ultimo del 30 giugno, come deadline per concludere l’operazione di cessione del pacchetto di maggioranza assoluta dell’aeroporto cagliaritano ad un “mare aperto” di finanza nazionale e internazionale, con tutte le incognite e i rischi che incombono su di una infrastruttura pubblica e fondamentale come lo scalo aereo di Cagliari-Elmas.

Fumata nera, l’ennesima

Ieri, intanto, c’è stata l’ennesima “fumata nera”, con una postilla rispetto al solito incontro settimanale: gli animi non sembrano più così sereni come apparivano nelle prime esternazioni privatistiche di due anni fa. Prima di tutto la gestione dell’aeroporto: sulla società di gestione incombono alcune questioni che appaiono ai più attenti osservatori scivolose, a partire dalla mancata restituzione dei compensi ricevuti indebitamente, secondo la Ragioneria Generale dello Stato, dall’amministrare delegato della Sogaer, Marino Piga.

Capitolo aperto

Un capitolo aperto che non sembra aver lasciati distesi gli animi dei componenti della Giunta camerale e della stessa struttura di controllo, visto che qualcuno potrebbe alla fine essere chiamato a rispondere patrimonialmente del mancato recupero di quelle somme. Sul tavolo dell’incontro di ieri, per la prima volta, sarebbe comparso anche lo “spettro” di una montagna di consulenze legali, amministrative ed economiche. Qualora se ne fossero fatte carico la Camera di Commercio o la società di gestione, non potranno non dichiararle, sia nell’entità che nelle stesse persone fisiche o societarie che hanno ricevuto compensi e a che titolo per “sostenere” l’operazione privatizzazione. Un capitolo sul quale nessuno potrà chiudere gli occhi.

Vulnus Regione

A questo si aggiunge il capitolo Regione: nel palazzo davanti a Carlo Felice sarebbero infastiditi perché non arriva un esplicito via libera all’operazione. I ben informati sostengono che sarebbe in corso una trattativa con Viale Trento per la cessione alla Regione di qualche quota azionaria relativa alla fusione. Si tratterebbe di un contentino, inutile e pericoloso, che consentirebbe la nomina di qualche consigliere di amministrazione, ma che renderebbe la Regione complice a tutti gli effetti della più invasiva privatizzazione di un’infrastruttura pubblica mai avvenuta in Sardegna.

Rischio macchia indelebile

Una macchia indelebile che certamente non potrà essere elusa con qualche nomina, magari persino lottizzata, nel futuro consiglio di amministrazione. Una sorta di modesto contentino per trasformare il padrone di casa, la Regione in questo caso, in un modesto portiere di mezzanotte, per intenderci di quelli che non sono autorizzati nemmeno a fare un check-in . Va anche detto che la stessa “F2i” non gradirebbe distogliere il suo controllo totale dall’operazione, da esercitare a pieno titolo con il socio “Fondazione di Sardegna”. I signori dell’alta finanza sono impazienti, quanto i vertici della Camera di Commercio, di chiudere al più presto l’operazione, ma sanno che la Regione si è costituita in giudizio sia al Tar sia in sede civile. Uno snodo difficilmente risolvibile: se la Giunta regionale dovesse decidere di ritirare i ricorsi in via principale e “ ad adiuvàndum ” sarebbe una palese ed esplicita ammissione di “complicità” nella privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari.

I conti di Olbia

Se il caso Cagliari tiene banco, non può sfuggire il versante del nord-est. Anche su quel fronte si registrano rumors finanziari di non poca rilevanza, a partire dal bilancio di cassa e della gestione dei dividendi dell’aeroporto di Olbia, una vera e propria macchina per far soldi, soprattutto con l’aviazione generale. I bilanci dell’ultimo triennio, tra quelli depositati, raccontano di un fiume di dividendi, il 79,9%, finiti nelle casse del socio di maggioranza, lo stesso che punta su Cagliari.

Dividenti & investimenti

Una decisione di ripartire i “guadagni” assunta con l’astensione dell’unico consigliere di amministrazione della Regione, come se si trattasse dell’esplicita conferma del ruolo insignificante di un componente “irrilevante” sul piano azionario. In questo caso alla fine dei conti la cassa risultante dai bilanci ultimi depositati si sarebbe drasticamente ridotta, quasi dimezzata. Un dato che, insieme a report finanziari ancora più dettagliati, conferma lo spirito con il quale il privato finisce per operare nell’ambito di un’infrastruttura rilevante come un aeroporto: pensa solo a guadagnare e non certo a creare sviluppo per il territorio. Tutti elementi che, se esaminati alla vigilia di una privatissima fusione societaria, sollevano più di una perplessità. Il 27 giugno prossimo l’ennesimo conclave aeroportuale.

