Aeroporto di Cagliari, l’intesa con la Regione avvia le nuove nomine 

Un bilancio in utile di tredici milioni, 453 dipendenti diretti, quasi settanta milioni di ricavi all’anno: oltre a essere il punto di passaggio obbligato per migliaia di sardi che per vari motivi (studio, lavoro, salute, tempo libero) devono viaggiare, l’aeroporto di Cagliari è – per qualcuno – anche un centro di potere.

Lo scenario

Il gruppo Sogaer è un in grado di offrire, tra azienda principale e società controllate, quindici posti nei consigli d’amministrazione più altri incarichi molto ambiti. La recente presa di posizione della governatrice Alessandra Todde, che ha manifestato la volontà della Regione di partecipare alla holding degli scali sardi insieme a F2i e Camera di Commercio di Cagliari, ha sostanzialmente dato il via libera all’operazione di privatizzazione. E non a caso, poche ore dopo, è iniziato un nuovo balletto delle nomine.

Lunedì si sono riunite le assemblee di Sogaer Security e Sogaerdyn, le due società che si occupano della sicurezza e dei servizi di terra. All’ordine del giorno, i nuovi equilibri di governo nell’aeroporto di Elmas. E non solo. Perché gli incarichi nello scalo sono spesso legati a quelli di un’altra azienda della Camera di Commercio, cioè la Fiera. Anche questa volta gli intrecci non mancano.

Le scelte

A guidare la Sogaer Security saranno l’amministratore delegato Gigi Molinari, in arrivo dal vertice del cda della Fiera, e il presidente Roberto Bolognese, fino a oggi ad della Sogaerdyn, ruolo in cui sarà sostituito da Martino Moreddu (che ricopriva il ruolo di direttore operativo dell’azienda di handling). Il presidente della Sogaerdyn sarà invece Gianfrancesco Lecca, in arrivo da Sogaer Security. Vito Tizzano, fino ad ora presidente della Sogaerdyn, potrebbe andare a guidare la Fiera di Cagliari. Tutti nomi – o quasi – scelti tra i fedelissimi di Maurizio De Pascale, presidente della Camera di Commercio che attualmente controlla il 94% delle azioni Sogaer. Cioè la società capogruppo, che al momento è senza amministratore delegato. Marino Piga, dopo l’esposto sull’illegittimità di incarico e compensi firmato dal direttivo di Confcommercio Sud Sardegna, a cui si è aggiunto il pesantissimo parere del Ragioniere generale dello Stato, ha deciso di fare un passo indietro e di non chiedere un altro mandato (il suo era in scadenza a maggio).

Le ipotesi

Per quel ruolo sono stati fatti diversi nomi. Sembra tramontata – almeno per il momento – l’ipotesi dell’arrivo di Silvio Pippobello, manager gradito a F2i che guida gli aeroporti del Nord Sardegna. Salgono invece le quotazioni di Fabio Mereu, fondatore del carsharing Playcar (che in passato ha firmato accordi proprio con la Sogaer per garantire il servizio nello scalo) e presidente di Confartigianato Imprese. La nomina dell’ad sarà un argomento di discussione nella riunione della Giunta della Camera di Commercio, convocata per domani: l’ennesimo incontro in cui si parlerà anche della privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari e della fusione con gli altri scali. Un passo che ormai sembra condiviso anche dalla Regione, che però rischia di consegnare il controllo delle infrastrutture sarde più importanti al fondo d’investimento F2i. Sarebbe l’ennesimo monopolio nel settore dei trasporti: su questo fronte, da Tirrenia ad Alitalia, l’Isola ha già dato.

RIPRODUZIONE RISERVATA