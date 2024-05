Aeroporto di Cagliari, dipendenti in fermento: «Pronti allo sciopero» 

Da anni svolgono mansioni particolari: si occupano delle riparazioni delle luci in pista, controllano tutti gli impianti dello scalo, verificano le condizioni dei “finger”, tanto per dirne alcune. Di fatto, sostengono i sindacati, sono lavoratori specializzati. Eppure il contratto collettivo li definisce semplici «operai». Ora i dipendenti della Sogaer che si occupano delle manutenzioni dell’aeroporto di Cagliari sono pronti allo sciopero. Dopo vari incontri e possibili spiragli, le trattative con l’azienda sembrano arrivate a un punto morto. Tanto che nei giorni scorsi L’Ugl trasporto aereo ha bussato negli uffici dell’assessora regionale al Lavoro Desiré Manca.

Le voci

«Ci è stato dato modo di spiegare nel dettaglio sia la genesi della vertenza che i motivi che hanno condotto allo scontro contro i vertici dell’azienda», racconta il segretario regionale del sindacato Nicola Contini, «e abbiamo evidenziato l’assoluta mancanza di volontà, emersa già dai primi incontri, di arrivare ad un intesa coi lavoratori che da anni non vedono riconosciuti i loro sacrosanti diritti».

La riunione

L’assessora ha ascoltato le ragioni dei lavoratori, «segno dell’opportuno interesse ed attenzione che deve suscitare una vertenza come quella Sogaer, che si trascina ormai da più di un anno e mezzo. Ma la vertenza dei manutentori è solo una delle criticità che investono i lavoratori dell’aeroporto, ci sono in atto una serie di agitazioni e vertenze aperte che riguardano tutte le società del Gruppo Sogaer, a vario titolo, dalla condizione di precariato pluriennale e diffuso al mancato riconoscimento dei giusti inquadramenti per il lavoro svolto. Una situazione che rischia di esplodere, in maniera dirompente ed eclatante, a ridosso della stagione estiva ormai alle porte», spiega Contini. Già lo scorso settembre i dipendenti, in occasione di uno sciopero nazionale, avevano dato vita a un sit-in nell’area partenze dello scalo aeroportuale.

Lo scenario

Nei prossimi giorni il prefetto convocherà i sindacati e l’azienda per l’ultimo tentativo di “raffreddamento” del confronto. I dipendenti chiedono che venga riconosciuta ufficialmente la loro qualifica di lavoratori specializzati, attualmente non prevista dal contratto nazionale. Un dettaglio che avrebbe ripercussioni sulle buste paga. Ma se non si dovesse arrivare a un accordo con i vertici Sogaer, l’Ugl è pronta allo sciopero. Che arriverebbe proprio nel periodo più caldo per lo scalo cagliaritano: durante i mesi estivi passano per l’aeroporto del capoluogo, tra arrivi e partenze, più di due milioni di passeggeri.

