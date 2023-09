Aeroporto di Cagliari, alt alla privatizzazione «Bando obbligatorio» 

L’aeroporto di Cagliari non può essere privatizzato senza una procedura pubblica. Lo ha chiarito da poco l’autorità Anticorruzione e anche l’Enac è sulla stessa posizione, ma è – soprattutto – lo statuto della Sogaer a stabilirlo, blindando l’eventuale ingresso di nuovi partner nella gestione dello scalo: la cessione delle azioni deve avvenire in maniera trasparente garantendo un «confronto concorrenziale».

La norma

Tra i principi fondamentali che si trovano nell’atto – l’ultima versione è del 2016 – c’è pure una «clausola di gradimento», molto simile a quella che ha bloccato la fusione tra gli aeroporti del Nord Sardegna. Anche nello scalo del capoluogo ogni passaggio della vita societaria che «possa determinare la perdita della posizione di maggioranza del soggetto che la detiene», come nel caso della contestata creazione della holding guidata da F2i, deve essere sottoposto «al preventivo motivato gradimento dell’ente o degli enti pubblici partecipanti». Una postilla che attribuisce alla Regione, azionista al 4% della Sogaer (tra quote proprie e della Sfirs) il potere di veto sui partner privati.

La forzatura

Eppure la società che gestisce l’aeroporto di Cagliari finora si è preparata all’integrazione con gli scali del nord Sardegna senza tenere conto del proprio statuto, definendo «infungibile», cioè insostituibile, il fondo F2i che già controlla Geasar (Olbia) e Sogeaal (Alghero). Una mossa contestata da Regione, autorità Anticorruzione e Enac. A vietare la privatizzazione senza una procedura pubblica è un articolo, il numero 8, curiosamente lo stesso che ha bloccato la fusione tra gli scali del Nord Sardegna. «Nel caso di cessione di azioni che determinano la perdita della maggioranza da parte del soggetto che la detiene», cioè la Camera di Commercio, socia al 94% di Sogaer, «dovranno essere poste in essere procedure ad evidenza pubblica, attivate mediante un confronto concorrenziale che tenga in particolare conto delle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati».

I nodi

Una serie di paletti di cui la Camera di Commercio forse non ha tenuto conto: venerdì scorso la Giunta camerale ha dato il via libera all’operazione di integrazione con gli aeroporti di Olbia e Alghero. Ma mercoledì mattina il tribunale di Cagliari ha messo sul progetto quella che ha tutta l’aria di essere una pietra tombale, sospendendo gli effetti della fusione di Geasar e Sogeaal. Il giudice Nicola Caschili nell’ordinanza che ha accolto la richiesta di sospensiva della Giunta regionale è stato chiaro: l’operazione non si può fare senza il gradimento della Regione. L’ordinanza è una bocciatura del piano con cui il fondo d’investimento vorrebbe ottenere il controllo dei tre scali della Sardegna.

Il processo di integrazione tra le società di gestione si deve ritenere «invalido» perché in contrasto con la «clausola di gradimento» inserita nello statuto della Sogeaal. In pratica senza il via libera della Regione, socia al 25%, non si può concludere la fusione che comporta «una radicale trasformazione dell’assetto organizzativo societario anche sotto il profilo soggettivo». Ora si dovrà aspettare il giudizio di merito che inizierà a gennaio. Ma anche se la sentenza dovesse ribaltare lo scenario, le due società per riavviare le nozze sarebbero obbligate ad aggiornare il piano e le valutazioni con gli ultimi bilanci. Insomma: dovrebbero ripartire da zero, o quasi.

RIPRODUZIONE RISERVATA