Aeroporto, decollo rimandato  

Il decollo può attendere. Rispetto allo scorso anno l’incremento delle presenze sulla pista dell’aeroporto di Tortolì è del 10 per cento, ma non bastano per rendere lo scalo sostenibile dal punto di vista economico. Fino al 18 agosto le presenze, tra arrivi e partenze, sono state 406. Nel 2023 erano 366. Per lo step successivo si guarda ai lavori di potenziamento che potranno essere realizzati quando arriveranno gli oltre 3 milioni di euro indicati nella Finanziaria regionale dello scorso anno. «Abbiamo registrato un sottile incremento, non ci aspettavamo di più. Attendiamo il completamento della procedura per il finanziamento regionale». Rocco Meloni, amministratore delegato di Aliarbatax, vola basso: sa che per dare una svolta all’aeroporto sono decisivi l’ampliamento dell’area parcheggi, la costruzione degli hangar e del distributore.

La situazione

Tra i passeggeri anche qualche artista che si è esibito all’Arabax festival di Arbatax. Tra loro Gabry Ponte, il deejay torinese che si è servito di un aerotaxi per rientrare nella Penisola. «Era importante - prosegue Meloni - rientrare nei radar degli aeroporti di aviazione generale attivi. Stiamo ultimando i pannelli pubblicati da installare in alcuni aeroporti di prima fascia. Tuttavia abbiamo la conferma che il nostro scalo è apprezzato e funzionale, ma ora serve il salto di qualità per poterlo promuovere». Aliarbatax preme per la crescita dell’infrastruttura: «Stiamo predisponendo bandi internazionali in modo da agganciare società interessate a fornire servizi aeroportuali», dice il manager.

Gli obiettivi

In attesa del nulla osta per l’aviazione civile, nella sede di Aliarbatax si guarda al futuro. «Il mio pallino - ribadisce l’amministratore - è costituire una compagnia regionale con sede a Tortolì con forte partecipazione dell’imprenditoria locale». Solo attraverso quest’operazione, secondo il manager della controllata del Consorzio industriale, l’aeroporto avrà la sua consacrazione. «L’obiettivo è poter disporre di charter d’estate e una linea aperta con Roma e Milano durante la stagione invernale. Come? Con l’impiego di aerei da 9 o massimo 18 posti. L’importante è che l’Ogliastra sia collegata e collegabile con la Penisola».

