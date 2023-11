Aeroporto, decollano le trattative 

Prima il vertice tra il sindaco e l’assessore regionale ai Trasporti, poi la visita del direttore dell’Enac in Prefettura e nell’arco di 24 ore il dibattito sull’aeroporto di Fenosu, rimasto silente per anni, è tornato a decollare. «Possiamo riprendere un percorso condiviso per il rilancio dell’aeroporto, partendo in primo luogo dal coinvolgimento dei soci fondatori della vecchia società di gestione. Nelle prossime settimane il confronto proseguirà, quindi, con Provincia, Camera di commercio, Sfirs e Consorzio industriale», ha dichiarato Massimiliano Sanna. Tutti d’accordo? Forse, ma con visioni differenti.

I vecchi soci

Nando Faedda, vicepresidente dell’Ente camerale, è prudente. «È positivo l’interessamento della Regione, siamo pronti ad ascoltare eventuali proposte - osserva - ma forse il momento storico e soprattutto le difficoltà che si registrano negli altri scali chiederebbero una riflessione approfondita». Più convinto il presidente del Nucleo industriale, Gianluigi Carta. «Vedere un’infrastruttura costata milioni di euro in stato di abbandono è uno scempio. Accoglieremo con favore qualsiasi opzione per il rilancio dello scalo». Pronti, dunque, a investire nuovi denari? «Sì, siamo pronti - afferma Carta - Ma una cosa è certa: l’attuale società di gestione ha avuto tempo per valorizzare l’aeroporto, o si fa da parte o sia l’Enac a revocare le concessioni».

Il privato

Non si sottrae al confronto Riccardo Faticoni, titolare di Aeronike e socio di maggioranza della Sogeaor. «Seppur dall’esterno può sembrare che ci sia scarsa attenzione, noi abbiamo profuso sforzi rilevanti, con soldi interamente privati - puntualizza - Ricordo che la società è stata privatizzata quando era sull’orlo del fallimento e i soci, in particolare quello di maggioranza, l’hanno rimessa in bonis facendosi carico di una serie di debiti maturati dalla pubblica amministrazione». Sul futuro dello scalo aggiunge: «Dopo aver firmato la convenzione, stiamo procedendo con le varie attività propedeutiche per la riapertura che speriamo prossima. Per esempio, il 2 novembre è stato pubblicato l’aggiornamento dell’Aip, passo fondamentale richiesto dall’Enac che ha comportato parecchio impegno».

In Prefettura

A confermare la procedura il responsabile della Direzione Aeroportuale Sardegna Alberto Marchetti, ricevuto dal Prefetto, Salvatore Angieri. «Procedono le verifiche di natura tecnica», ha affermato.

Una storia lunga 55 anni

Pochi voli e tanti quattrini (quasi venti milioni di euro) nella lunga storia dell’aeroporto: il primo mega progetto risale al 1968 e porta la firma del Nucleo industriale. Troppo ambizioso per vedere la luce; bisogna attendere fino al 1986 per tornare a parlare dello scalo e stavolta le carte portano la firma di Paolo Melis. Vengono spesi i primi soldi, più degli aerei però volano i proclami. Nel 1997 nasce la Sogeaor, società privata a partecipazione pubblica. Passano altri 8 anni prima dell’apertura della pista all’aviazione generale. Il primo volo di linea nel 2010, ma dopo pochi mesi la società di gestione sull’orlo del fallimento, scongiurato in extremis con la vendita del pacchetto azionario nel 2017.

RIPRODUZIONE RISERVATA