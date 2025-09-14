Aeroporto, decollano i voli per la Capitale 

L’obiettivo di Enac è semplice e per l'aeroporto di Tortolì-Arbatax rappresenta una svolta: creare una rete di piccoli scali in tutta Italia per ridurre le distanze. Certo, nella Penisola si tratta di evitare percorsi in auto da cinque ore; per lo scalo ogliastrino invece di collegare questa parte della Sardegna al resto dell’Italia e non solo.

Come? Utilizzando aerei nella fascia tra 9 e 20 posti.

La rete

Oggi alle 11 il primo volo della “Regional air mobility” (Fano – Roma Urbe) preceduta dalla presentazione delle rotte da parte dei vertici dell’Ente nazionale per l’aviazione civile.

E nella mappa dei collegamenti è presente anche lo scalo di Tortolì-Arbatax che sarà collegato all’aeroporto di Roma Urbe, piccolo aeroporto nella zona nord della Capitale, tra il Tevere e via Salaria. Saranno inizialmente 21 gli scali interessati, da Siena e Arezzo a Udine e Salerno.

Costi e tempi

Nelle intenzioni dell’Enac l’acquisto di un biglietto per salire su un aereo da 9-20 posti costerà al massimo cento euro, sempre che ci sia da parte della Regione un contributo economico. Mentre i voli tra lo scalo ogliastrino e quello romano, una volta entrati a regime, potrebbero essere anche quotidiani.

Anche perché l’intenzione dell’Ente è quello di creare tre basi principali (Venezia, Bresso e Roma Urbe) ai quali collegare subito la Sardegna (in prima battuta solo Tortolì-Arbatax per poi allargare anche a Olbia e Alghero) e il Centro Sud Italia e successivamente anche il Nord.

L’obiettivo

Il fine ultimo di Enac quindi è creare un’ampia rete di voli a corto raggio. Nella Penisola servirà a tagliare i tempi dei trasferimenti da una città a un’altra: se in auto ci vogliono 4/5 ore con questi aerei si arriverà a destinazione in 50 minuti.Per la Sardegna il discorso, oltre a aumentare i voli per la Penisola, è rivolto anche al turismo internazionale: l’Ogliastra sarà facilmente raggiungibile anche da chi atterra a Fiumicino e non sarà più costretto a sbarcare a Elmas o Olbia e noleggiare un’auto ma potrà più facilmente arrivare a Roma Urbe, salire in un altro aereo e atterrare direttamente nella costa est dell’Isola.

