«Aeroporto da rilanciare» 

«Alghero, una città che non abbandona nessuno». Il sindaco Raimondo Cacciotto colloca al primo punto delle dichiarazioni programmatiche la necessità di una comunità solidale e partecipata, orientata a valorizzare i diritti e a combattere i privilegi. Le linee di inizio mandato sono state presentate, ieri, in Consiglio comunale, davanti ai rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione. «Il secondo tema trasversale riguarda la partecipazione della cittadinanza alle decisioni con strumenti di ascolto come i comitati di quartiere e di borgata e il ruolo strategico dell’Ufficio relazioni col pubblico».

Per il neo sindaco la città di Alghero «deve fare parte di una rete di un territorio vasto, capace di dialogare con tutte le città del nord ovest».

Nella lunga relazione il sostegno al Terzo Settore, alla genitorialità e la nota dolente dell’emergenza abitativa.

I grandi temi

Aeroporto, infrastrutture urbane e reti metropolitane sono le azioni ambiziose da

portare avanti nei prossimi cinque anni. «La competitività del Nord Ovest passa per la tenuta e il rilancio dell'aeroporto, – sostiene Cacciotto – non possiamo immaginare un’area metropolitana moderna, competitiva e capace di far crescere le proprie imprese, e di attrarne di nuove, priva di un hub aeroportuale che sia una “porta” verso l'Europa e gli altri continenti. Così come una riflessione condivisa a livello territoriale dovremo fare rispetto allo sviluppo del turismo crocieristico». Non al treno ad idrogeno ma ad un sistema integrato di trasporto urbano tram-treno. «Inoltre ci faremo carico di sostenere nelle sedi opportune il completamento della Sassari-Alghero e della circonvallazione». E tra i dodici punti cruciali del programma il Piano urbanistico comunale,con il progetto di rigenerazione urbana de La Pietraia, l’approvazione del Piano del Parco di Porto Conte e del Piano urbano della mobilità.

Nella pianificazione urbanistica la valorizzazione dell’area di Maria Pia, connessa alla laguna del Calich e all’area pinetata. Sul tema Sanità il primo cittadino ritiene che «prioritariamente vadano potenziati i servizi esistenti nei due ospedali, – sottolinea - rafforzata la funzione della medicina del territorio e contestualmente vada avviata la procedura di adeguamento del piano di fattibilità del nuovo ospedale e la sua progettazione».

