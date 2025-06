Aeroporto, arrivano 250 parcheggi: ora sono complessivamente 1.700 

L’aeroporto ha 250 posti auto in più: ieri è stato aperto il parcheggio “P5” in zona Santa Caterina, dietro il multipiano, che porta la capienza complessiva dei parcheggi a circa 1.700 posti.

Altre novità – annunciano dalla Sogaer – riguarderanno l’aggiunta di nuovi stalli al parcheggio multipiano e l’implementazione di un sistema che darà la possibilità di conoscere in tempo reale la disponibilità di posti liberi e la loro ubicazione.

Contrasto a sosta selvaggia

«L’aggiunta di posti per la sosta servirà ad accogliere un maggior numero di auto e ci aiuterà a contrastare il pericoloso fenomeno della sosta selvaggia, sia nella rotonda d’accesso all’aeroporto che altrove», spiega Fabio Mereu, amministratore delegato della società che gestisce l’aeroporto. «Il nuovo parcheggio P5», aggiunge, «per tutto giugno costerà sei euro al giorno. L’idea è di fare alcune settimane di test per capire come reagisce l’utenza che, per la sosta lunga, potrà scegliere il P5 o i già collaudati parcheggi low cost ed extra low cost. In totale Sogaer mette ora a disposizione di passeggeri e visitatori dell’aeroporto di Cagliari circa 1.700 posti auto».

La App gratuita

Sogaer ha da poco lanciato la app gratuita Cagliari Airport, disponibile sugli store per iOS e Android, con funzionalità che consentono il pagamento in app dei parcheggi (con emissione fattura), l’esenzione dal pagamento del parcheggio per i passeggeri a ridotta mobilità, il fast track e la visualizzazione dei voli in tempo reale.

