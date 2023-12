Aeroporto, aria tesa in casa Sogeaor 

Qualcuno ha parlato di un risveglio improvviso in clima pre elettorale, altri di una nuova attenzione delle istituzioni verso l’aeroporto di Fenosu nata dalle “poche” novità che lo riguardano. Le riunioni che hanno visto protagonisti, in queste settimane, gli ex soci della società di gestione dello scalo (Regione, Sfirs, Provincia, Comune, Consorzio industriale e Camera di commercio) hanno dato l’opportunità all’attuale presidente della Sogeaor, Riccardo Faticoni, di ricordare che furono proprio loro, 12 anni fa, a decidere di liquidare e vendere le quote ai privati. Quello degli ex soci fu un cambio di passo dopo 6 mesi di attività e un investimento di 22 milioni di euro.

Il contesto

Riccardo Faticoni controlla la società di gestione con il 72% (Aeronike 6,29 e Fenair 66,71) e firma, a giugno, la convenzione con l’Enac. La Sogeaor è autorizzata solo all’aviazione generale: movimentazione di voli privati o supporto alla protezione civile. Avviare una scuola di volo sembra essere, per Faticoni e soci, un obiettivo raggiungibile e una buona base per il futuro dello scalo. Il problema è con quali soldi. Cristiano Rufini, socio minoritario, si è dichiarato disponibile a finanziare il progetto a patto di essere a capo della società, un passaggio di consegne che Faticoni non è disposto a fare. Non sembra trovarsi una soluzione e la Sogeaor, secondo una prima analisi dei bilanci delle società di Faticoni, sembra non avere i capitali necessari.

Il bilancio

Il bilancio 2021, l’ultimo depositato, chiude con una perdita di 186mila euro. Per il 2022, il deposito dei documenti è scaduto il 30 aprile 2023. «Ci sono state difficoltà riscontrate nel passaggio delle consegne da uno degli ex amministratori, delegato a curare la contabilità ma presto il bilancio verrà sottoposto all’approvazione dei soci», annuncia Faticoni. Rufini e Annis, soci di minoranza, non nascondono una certa frizione: «Quest’anno siamo stati revocati dal ruolo di consiglieri di amministrazione». Alcune motivazioni si possono evincere dalla lettura dei verbali di assemblea. Il 13 febbraio Faticoni revoca il cda, Rufini e Annis si oppongono ma senza successo. Dai documenti dei soci di minoranza traspare perplessità sulla gestione. «La recente modifica dell’assetto dell’organo amministrativo si è resa necessaria per il venir meno della collaborazione e unità di intenti dei soci di minoranza che non hanno mai contribuito né a finanziare né a supportare in altro modo il rilancio di Sogeaor», puntualizza Faticoni.

La storia

Il 24 maggio 2011 i soci pubblici affidarono le carte della Sogeaor, con un debito di sei milioni di euro, al commercialista Alberto Annis che, per evitare il fallimento, seguì l’iter del concordato preventivo chiuso positivamente il 10 novembre 2014. Il 22 settembre 2020 Cristiano Rufini, presidente della Olidata, acquistò il 25% delle quote, e così alla Aeronike resta il 6,29%, Fenair ha il 66,71% Fenix il 25% e Alberto Annis il 2%.

RIPRODUZIONE RISERVATA