«Aeroporto ai privati, un danno per l’Isola: no al monopolio di F2i»  

«Senta, io mi occupo di turismo dal 1964: quest’anno sono 60, e so bene quali sono i rischi della privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari. Le chiavi di casa non si danno a nessuno», sbotta Giorgio Mazzella, padre dell’Arbatax Resort e di diverse strutture ricettive distribuite lungo le coste dell’Ogliastra e della Sardegna meridionale. La cessione delle quote dello scalo da parte della Camera di Commercio del capoluogo (che controlla il 94%) sembra «imminente», come è specificato anche in alcune comunicazioni inviate dalle aziende del gruppo Sogaer ai partner commerciali.

Le scelte

Insomma: l’operazione va avanti nonostante i pareri negativi – in testa quello della Corte dei Conti – e le pronunce del tribunale. Ma tanta ostinazione, secondo Mazzella, è pericolosa: «Credo che chi voterà a favore di un piano del genere, senza consultare il mercato, faccia un grave errore. Sarebbe diverso se avessero deciso di cedere le azioni con un bando pubblico. Così non è, e allora dovranno fare bene i conti. A me francamente sembra tutto ridicolo, anche perché sappiamo bene che ci sono tanti interessi in conflitto attorno all’aeroporto».

La strada

L’operazione in corso consegnerà il controllo degli scali sardi al fondo F2i. La Camera di Commercio cederà le azioni di Sogaer per dar vita all’aumento di capitale di Ligantia, società che già detiene i pacchetti di maggioranza degli aeroporti di Olbia e Alghero. L’associazione delle imprese del capoluogo vedrà diluita la sua quota fino al 40,5%. Questo è il percorso descritto fin qui e cristallizzato in una delibera della Giunta camerale dell’ottobre 2023. «Ma non è escluso che adesso si scelga una strategia diversa per chiudere la partita», rivela Alberto Bertolotti, presidente della Confcommercio Sud Sardegna, da sempre contrario alla privatizzazione dell’aeroporto. I tempi per fermare l’operazione sono strettissimi: «La Giunta dovrebbe riunirsi il 5 aprile. E la Sogaer ha già ordinato alle società controllate di comunicare il “change of control”, il cambio nell’azionariato».

Eppure il parere della Corte dei Conti è chiaro: l’operazione non rispetta – tra le altre cose – il testo unico sulle società partecipate. «Io sono esterrefatto», dice Bertolotti, «sembra che nessuno abbia paura di quello che sta accadendo. Ma la Corte dei Conti è inesorabile e andrà avanti. Così come andrà avanti anche il ricorso al Tar che abbiamo presentato».

Le voci

La Confcommercio non è l’unica associazione di categoria che ha cercato di tirare il freno di emergenza. Anche Federalberghi Sud Sardegna chiede uno stop immediato: «Non abbiamo mai visto un piano industriale, non conosciamo i vantaggi dell’operazione, non sappiamo cosa farà la futura holding. Sono aspetti secretati dalla Giunta camerale», spiega il presidente Fausto Mura. «Dall’aeroporto di Cagliari passa l’intera economia della Sardegna: penso ai passeggeri, alle merci, al capitale umano. Tutto questo non può essere consegnato a un fondo speculativo: sarebbe un delitto». È pronta a dare battaglia anche la Confesercenti: «Ci riuniremo nei prossimi giorni per prendere le decisioni più appropriate. Siamo contrari alla privatizzazione dello scalo», avverte il presidente provinciale di Cagliari Marco Medda, «e faremo di tutto per fermare il progetto».

