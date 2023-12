«Aeroporto ai privati, operazione illegittima» Adesso decide il Tar  

La Regione si schiera al fianco della Confcommercio nel ricorso al Tar contro la privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari. La notizia arriva proprio nel giorno in cui l’associazione delle imprese ha deciso di illustrare i motivi che l’hanno portata a impugnare – due settimane fa – il progetto della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano. «Ci siamo sempre dichiarati contrari dal punto di vista politico, non si può privatizzare la porta d’acceso di un Isola e commissariare le scelte sui trasporti e dunque sul turismo, la nostra industria più importante», ha ricordato il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti. Il piano ha già ricevuto un lungo elenco di pareri negativi. L’ultimo è quello della Corte dei Conti, «invalicabile» secondo i ricorrenti.

I dettagli

Cosa prevede il progetto? La Camera di Commercio, proprietaria del 94% della Sogaer – la società che gestisce, in concessione, lo scalo cagliaritano – dovrebbe sottoscrivere un aumento di capitale di Ligantia, la società partecipata dal fondo d’investimento F2i che già controlla gli aeroporti di Alghero e Olbia. L’operazione verrebbe portata a termine senza muovere un euro: lo schema prevede che la Camera di Commercio conferisca le proprie azioni Sogaer (il valore è di circa 450 milioni di euro) per ottenere in cambio il 40% della holding.

I motivi

«Il ricorrente», cioè Confcommercio, «è un socio della società di gestione e in conseguenza dell’operazione vedrebbe la sua partecipazione totalmente diluita», ha spiegato Aristide Police, professore di diritto amministrativo alla Luiss, componente di un pool legale in cui il nome di richiamo è quello del presidente emerito della Corte costituzionale Romano Vaccarella, in campo insieme agli avvocati Lodovico Visone e Raimondo d’Aquino di Caramanico. «Ci sono molteplici profili di ricorso. Uno riguarda i poteri di chi ha deliberato: la Giunta camerale non ne aveva la competenza, ma era semmai del Consiglio, che probabilmente non aveva lo stesso intendimento e che è stato bypassato», riassume Police.La prima udienza del Tar è prevista il 19 dicembre, martedì prossimo. Non è stata chiesta la sospensiva della delibera camerale perché «è già sospesa» dal parere negativo della Corte dei Conti. Ma se la Camera di Commercio decidesse di superare questo atto, potrebbe farlo con una nuova delibera. «In quel caso proporremo immediatamente una richiesta di sospensiva».

Le posizioni

Anche Federalberghi Sud Sardegna è contraria all’operazione di privatizzazione: «Perché? Basta dire che la Camera di Commercio proprietaria della Sogaer è quella di Cagliari e Oristano, le sue competenze sono abbastanza chiare e non hanno nulla a che fare con Olbia e Alghero», ha detto il presidente Fausto Mura, richiamando così il parere della Corte dei Conti. L’assessore ai Trasporti Antonio Moro ha ricordato uno dei motivi per cui la Regione ha dichiarato guerra all’operazione di privatizzazione e fusione: «Le finalità di un monopolista privato sono quelle della massimizzazione dei profitti, noi invece vogliamo massimizzare il traffico passeggeri».

Intanto ieri la Camera di Commercio ha fatto sapere di ritenere «di aver operato nel solco della legittimità amministrativa e nel rispetto delle competenze e delle funzioni assegnatele dalla legge e dal proprio Statuto».

