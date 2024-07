Aeroporti tra scioperi e ritardi 

Dopo il grande blackout informatico che ha messo in ginocchio i trasporti aerei – e non solo –venerdì, oggi potrebbe essere una nuova giornata di disagi per chi viaggia. Oltre ai ritardi, ormai strutturali, i passeggeri sardi dovranno fare i conti anche con le proteste dei lavoratori. Nell’aeroporto di Cagliari sciopereranno per quattro ore, dalle 13 alle 17, alcuni dipendenti che garantiscono servizi a terra fondamentali: dalle manutenzioni degli impianti dello scalo alla gestione dei bagagli, fino al parcheggio multipiano.

Il comunicato

«Dopo aver a lungo discusso coi lavoratori e accettato compromessi importanti sulle prime

richieste avanzate, Sogaer e Confindustria, hanno ritenuto di ritrattare completamente tutto ciò che ritenevamo fosse condiviso e pronto per la firma , ritornando alla proposta iniziale e per i contenuti irricevibile. Tutto ciò nonostante lo sforzo fattivo delle istituzioni regionali che, nell’ultimo

periodo, si sono rese sempre disponibili a mediare le parti», riassume in un comunicato il sindacato Ugl Trasporto aereo.

Le ragioni

Qual è il motivo della battaglia? Da anni i lavoratori delle manutenzioni svolgono mansioni particolari: si occupano delle riparazioni delle luci in pista, controllano tutti gli impianti dello scalo, verificano le condizioni dei “finger”, tanto per dirne alcune. Di fatto, sostengono i sindacati, sono lavoratori specializzati. Eppure il contratto collettivo li definisce semplici «operai». L’Ugl ha indetto 4 ore di sciopero per oggi ma sul calendario, il 7 settembre, è già segnata un’altra data di protesta: in quell’occasione i dipendenti del gruppo Sogaer si fermeranno per 24 ore.

Intanto anche ieri si sono registrati ritardi e cancellazioni negli aeroporti sardi. Nello scalo di Cagliari sono tre i voli eliminati (un Cagliari-Milano e il collegamento andata e ritorno con Venezia), a Olbia altri due (la tratta verso Stoccarda). Secondo il sito Flightradar24 gli aerei partiti dopo l’orario previsto negli ultimi giorni nell’Isola sono tra il 50 e il 60%.

