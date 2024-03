«Aeroporti, stop alla privatizzazione» 

Un’accelerata contro tutti. E all’insaputa di tutti. La Camera di Commercio di Cagliari va avanti con la privatizzazione della Sogaer – la società che gestisce l’aeroporto del capoluogo – nonostante i pareri negativi e senza un dialogo con i sindacati, che ora temono per il futuro dei 500 dipendenti dello scalo. «Se quanto pubblicato dalla stampa fosse confermato, dovremmo concludere che è davvero incomprensibile l’ostinazione con cui si vorrebbe proseguire sulla strada della privatizzazione e della cessione degli asset dell’aeroporto di Cagliari, consegnando a un unico soggetto privato l’intera gestione del traffico aereo della Sardegna», attacca il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante, che chiede l’intervento della Regione e ribadisce «l’assoluta contrarietà a una operazione già contestata da numerosi soggetti economici e istituzionali».

I piani

L’operazione in corso consegnerà il controllo dello scalo al fondo F2i. La Camera di Commercio cederà le azioni di Sogaer per dar vita all’aumento di capitale di Ligantia, società che già detiene i pacchetti di maggioranza degli aeroporti di Olbia e Alghero. L’associazione delle imprese del capoluogo, ora padrona del 94% dell’azionariato, vedrà diluita la sua quota fino al 40,5%. I sindacati sottolineano «l’assenza di un confronto aperto» e il mancato dibattito su «un piano industriale», oltre ai timori per «gli impatti sui livelli occupazionali e sulle condizioni di lavoro». Anche l’Ugl trasporto aereo si lamenta della mancanza «di informazioni ufficiali» e avverte: «Non accetteremo nessuna esternalizzazione di rami d’azienda o società del gruppo, così come modifiche delle condizioni contrattuali, sia normative che retributive o riduzioni dei livelli occupazionali», si legge in un comunicato del segretario regionale Nicola Contini. D’altra parte i dipendenti della Sogaer sono già preoccupati per alcune vertenze in corso: «L’Ugl è impegnata nella trattativa di secondo livello per i lavoratori del settore manutentivo, che da anni aspettano il giusto inquadramento, insieme alle altre questioni ancora aperte con le altre società del gruppo».

Le polemiche

La Uiltrasporti chiede invece un cambio di passo: «La gestione delle società di gestione degli aeroporti sardi deve essere affrontata in maniera radicalmente diversa rispetto a quanto fatto dalla Giunta precedente», sostiene il segretario generale William Zonca, che chiede «chiarezza, perché le operazioni lasciate sottotraccia non portano da nessuna parte se non a conflittualità che possono solo danneggiare l’economia sarda, i lavoratori e l’immagine dei nostri aeroporti». Al sindacalista risponde l’assessore uscente Antonio Moro: «Noi abbiamo affrontato la questione della fusione secondo le leggi, così come dimostrano le decisioni del tribunale di Cagliari e delle altre autorità coinvolte, con l’obiettivo di salvaguardare il diritto alla mobilità dei sardi. Se la Uil intende agire contravvenendo alle leggi o rinunciando a tutelare i diritti dei sardi, si accomodi». E sulle ultime mosse della Camera di Commercio, che punta a chiudere l’operazione entro aprile, commenta: «Evidentemente stanno approfittando del momento di transizione tra una Giunta e l’altra per riproporre un progetto bocciato senza appello dalla Corte dei conti».

Le posizioni

C’è anche chi entra nel merito del piano: «Una eventuale realizzazione dell’integrazione dei tre scali dovrà vedere almeno il 51% di proprietà pubblica», chiarisce il segretario della Filt Cgil Arnaldo Boeddu. Preferisce invece la neutralità la Fit Cisl, che segue la fusione «senza sposare alcuna causa se non quella dei livelli occupazionali e delle retribuzioni. Questi aspetti», dice il segretario regionale Gianluca Langiu, «devono essere affrontati con i rappresentanti dei lavoratori e su questi chiederemo garanzie al nuovo assessore regionale ai Trasporti».

