Aeroporti, sfida a Regione e Enac 

Nessuna marcia indietro. La Camera di Commercio di Cagliari sfida la Regione e l’Enac, e avvia la fusione tra Sogaer – la società che gestisce l’aeroporto del capoluogo – e gli scali del Nord Sardegna.

La Giunta camerale dà il via libera al «progetto di integrazione», proprio nel giorno in cui era prevista la decisione del tribunale sulla sospensiva che riguarda un altro matrimonio contestato, quello tra Geasar (Olbia) e Sogeaal (Alghero). I giudici hanno preferito prendere tempo, i vertici dell’ente che riunisce le imprese di Cagliari e Oristano invece no. Anche se l’avvio formale dell’operazione, che vale circa un miliardo di euro (questa la valutazione dei tre aeroporti sardi) e ha ricevuto il parere negativo del Collegio dei revisori, sarà subordinata a diversi passaggi dall’esito tutt’altro che scontato. È la Camera di Commercio a specificarlo in un comunicato in cui spiega che sarà necessaria «una serie di verifiche, tra cui l’approvazione da parte del ministero dei Trasporti e dell’Antitrust competente, ai parere favorevole della Corte dei Conti, il consenso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm)».

Le perplessità

Sul primo punto, cioè il via libera ministeriale, c’è da ricordare l’altolà già notificato dall’Enac: il piano «non è coerente con l’assetto normativo», aveva detto, già a fine aprile, il presidente Pierluigi Di Palma. Il dubbio di legittimità più importante riguarda il percorso scelto per la fusione: secondo l’ente nazionale per l’aviazione civile, supportato da pareri di esperti e giuristi, è necessario un bando pubblico per scegliere il nuovo partner.

Il progetto complessivo prevede la creazione di una holding con il fondo F2i Ligantia - che controlla gli scali di Olbia e Alghero – e la Fondazione di Sardegna.

«Questa operazione non comporta alcuna dismissione della partecipazione in Sogaer», spiega il presidente della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano Maurizio De Pascale, che assicura: «La Camera e l’altro socio territoriale, la Fondazione di Sardegna, avranno la maggioranza assoluta del capitale e saranno in grado, pertanto, di presidiare le prerogative di interesse generale nella gestione della promozione dei rapporti con le comunità di riferimento e della crescita del territorio».

Il destinatario del messaggio è la Regione, che proprio sulla perdita delle proprie funzioni di controllo e indirizzo ha fondato il suo «no» all’operazione complessiva, che riguarda anche gli scali del nord Sardegna.

Lo scenario

Le varie partecipazioni azionarie nelle mani di Viale Trento verrebbero annacquate fino a ridursi a un misero 3%. Soglia che non consente la convocazione di assemblee straordinarie e nemmeno autorizza a promuovere un’azione di responsabilità verso gli amministratori delle società.

Insomma: la gestione dei tre aeroporti sardi sarebbe completamente in mano a un fondo privato (F2i) e agli altri soci di maggioranza, senza possibilità che la Regione possa incidere nelle decisioni strategiche.

L’udienza

Una tesi su cui si è fondata la richiesta di sospendere la fusione tra Geasar e Sogeaal: ieri a Cagliari si è tenuta l’udienza in cui sono comparsi anche gli amministratori delle due società di gestione.

Il giudice ora dovrà decidere se congelare o meno l’operazione – i cui effetti dal 26 settembre potrebbero diventare irreversibili – in attesa del giudizio di merito sulla vicenda che inizierà a gennaio. La decisione è attesa nelle prossime ore.

