«Aeroporti, serve più trasparenza» 

Ora è ufficiale: il tribunale di Cagliari ha accolto le istanze della Regione e di Geasar e Sogeaal, l’udienza prevista per oggi sulla fusione degli scali del nord Sardegna sarà rinviata a ottobre. Gli avvocati delle due parti avevano chiesto il differimento per «approfondimenti in merito alla complessa vicenda oggetto del giudizio». Nei mesi scorsi la governatrice Alessandra Todde aveva annunciato l’intenzione di far partecipare la Regione alla holding unica per la gestione degli aeroporti sardi, composta da Camera di Commercio di Cagliari e fondo F2i. Il Consiglio regionale ha poi stanziato 30 milioni di euro per l’operazione, per la quale è stato anche avviato uno studio di fattibilità. Tutto questo nonostante sul progetto si siano già espresse in maniera negativa diverse istituzioni. Il tribunale nel 2023 aveva sospeso il processo di integrazione in attesa del giudizio di merito. E la Corte dei Conti ha bocciato senza appello il piano complessivo di fusione che coinvolge Sogaer (Cagliari), Geasar (Olbia) e Sogeaal (Alghero).

Le reazioni

Sulle ultime mosse della Regione non mancano le polemiche. «La richiesta di rinvio è paradossale, per nulla trasparente, vergognosa e anche pericolosa», attacca Antonio Moro, presidente del Psd’Az. Era stata proprop l’amministrazione regionale, nel 2023 (Giunta Solinas) a impugnare le delibere che avviavano il matrimonio tra gli scali del nord Sardegna. «Oggi la Giunta Todde decide di rinviare il giudizio nel merito, motivandola con “approfondimenti in corso” mentre nel frattempo stanzia nella finanziaria 30 milioni di euro per acquisire partecipazioni azionarie nelle società di gestione», prosegue Moro, «l’unica cosa certa e che si vogliono dare i tre aeroporti sardi e 30 milioni di euro, senza alcuna gara ad evidenza pubblica, senza alcun beneficio per i cittadini sardi e con qualche conto politico da saldare».

La posizione

Anche il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti, che qualche settimana fa aveva scritto una lettera aperta alla governatrice sul futuro degli aeroporti, è critico: «La presidente deve chiarire ai sardi e alle imprese sarde che intenzioni ha la Regione. È meglio destinare i 30 milioni stanziati nel bilancio per questa operazione al potenziamento del traffico aereo invernale, di cui in questo momento c’è un grande bisogno».

