Aeroporti, scontro aperto tra Regione e F2i 

E lunedì è previsto un altro round. In mattinata si riuniranno l’assemblea dei soci di Sogaer (all’ordine del giorno ci sono il via libera al bilancio del 2022 e il rinnovo delle cariche in scadenza) e il consiglio d’amministrazione dell’aeroporto di Alghero, convocato dal presidente Roberto Barbieri per determinare il valore di liquidazione dei soci non favorevoli alla fusione con Olbia: una mossa, quest’ultima, che estrometterebbe la Regione dalla nuova società.

Una mossa dopo l’altra. F2i attacca, la Regione risponde. Dopo aver alzato le barricate – con l’aiuto dell’Enac – davanti al progetto di fusione degli scali del Nord Sardegna e all’ipotesi di privatizzazione della Sogaer (Cagliari), ora l’assessorato ai Trasporti fa sentire la sua voce nei consigli d’amministrazione. Nessun via libera ai bilanci di Geasar (Olbia) e Sogeaal (Alghero), per via delle «cosiddette operazioni di integrazione» tra le società di gestione controllate dal fondo d’investimento, che «non riconoscono e garantiscono alla Regione il ruolo che annualmente e concretamente svolge, sia nella realizzazione degli interventi infrastrutturali che nella incentivazione del traffico aereo», ha ieri detto l’assessore Antonio Moro durante le riunioni dei soci.

Una mossa dopo l’altra. F2i attacca, la Regione risponde. Dopo aver alzato le barricate – con l’aiuto dell’Enac – davanti al progetto di fusione degli scali del Nord Sardegna e all’ipotesi di privatizzazione della Sogaer (Cagliari), ora l’assessorato ai Trasporti fa sentire la sua voce nei consigli d’amministrazione. Nessun via libera ai bilanci di Geasar (Olbia) e Sogeaal (Alghero), per via delle «cosiddette operazioni di integrazione» tra le società di gestione controllate dal fondo d’investimento, che «non riconoscono e garantiscono alla Regione il ruolo che annualmente e concretamente svolge, sia nella realizzazione degli interventi infrastrutturali che nella incentivazione del traffico aereo», ha ieri detto l’assessore Antonio Moro durante le riunioni dei soci.

Regione e Sfirs si sono astenute dalla votazione, ma i documenti contabili sono stati comunque approvati: la Geasar ha raggiunto un utile di 34 milioni di euro, la Sogeaal di 5 milioni anche se alcuni valori (come l’Ebit, cioè il reddito operativo aziendale) sono negativi.

Il calendario

E lunedì è previsto un altro round. In mattinata si riuniranno l’assemblea dei soci di Sogaer (all’ordine del giorno ci sono il via libera al bilancio del 2022 e il rinnovo delle cariche in scadenza) e il consiglio d’amministrazione dell’aeroporto di Alghero, convocato dal presidente Roberto Barbieri per determinare il valore di liquidazione dei soci non favorevoli alla fusione con Olbia: una mossa, quest’ultima, che estrometterebbe la Regione dalla nuova società.

Le voci

La partita a scacchi sul controllo degli scali sardi è al centro dell’attenzione della politica e non solo. La Cgil ribadisce il suo no alla cessione delle quote dell’aeroporto di Cagliari: «È uno scalo realizzato e potenziato con fondi pubblici, con un bilancio in attivo e cospicui margini di crescita», spiega Simona Fanzecco, segretaria della Camera del lavoro metropolitana di Cagliari aggiungendo che «ci sono tutti gli elementi perché non possa nemmeno essere ipotizzata una privatizzazione e invece, complice la Camera di Commercio, ci si trova nella preoccupante situazione di contrastare una vendita che renderebbe marginale la quota pubblica e creerebbe un pericoloso monopolio sui cieli della Sardegna».

L’attacco

Poi una critica verso il Consiglio regionale: «La maggioranza non è riuscita a trovare l’intesa su una questione che dovrebbe invece unire tutti sull’unica strada percorribile», dice riferendosi alla mancanza di un documento unitario su un’operazione «contraria agli interessi della collettività, potenzialmente lesiva del diritto alla mobilità e alla continuità territoriale, dannosa per il futuro del sistema economico e turistico non solo dell’area metropolitana ma di tutto il Sud e dell’Isola».

L’intervento

Le grandi manovre sulla gestione degli aeroporti sono secondo il consigliere regionale Marco Tedde (FI) un «banco di prova epocale per il principio dell’insularità».Sotto questo punto di vista, prosegue Tedde, «va riconosciuta l’incisiva azione dell’assessore Moro. Ma è chiaro che il presidente Solinas deve scendere in campo e deve interloquire con F2i, indicando la direzione e tracciando la strada. E sono ragionevolmente certo che lo farà».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata