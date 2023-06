Aeroporti sardi, fusione nel mirino: via alle indagini   

Gli ispettori atterreranno a Cagliari mercoledì mattina. E anche se il loro arrivo è stato annunciato qualche giorno fa con una comunicazione ai vertici dell’aeroporto, non si tratta di una visita di cortesia: ora l’Enac e il ministero dell’Economia e delle Finanze vogliono vederci chiaro, nel mirino c’è la procedura che potrebbe portare alla privatizzazione della Sogaer e alle nozze con gli altri due scali del Nord Sardegna. Ma non solo. Il blitz ispettivo potrebbe riguardare anche altri aspetti della gestione dell’aeroporto.

Lo scenario

Il direttore generale dell’Enac Alessio Quaranta ha scritto mercoledì scorso alla presidente della Sogaer Monica Pilloni per comunicare l’avvio di una «verifica amministrativo-contabile». L’Ente per l’aviazione civile sarà affiancato dai funzionari del Ministero, con cui è stata stipulata una convenzione per la vigilanza sulle società di gestione aeroportuale. L’ispezione avrà un ampio spettro. I professionisti raccoglieranno tutti i documenti utili per «accertare la regolarità della situazione economico-finanziaria e gestionale» e il «corretto adempimento degli obblighi convenzionali derivanti dal rapporto concessorio». L’esame, che probabilmente terrà impegnati gli uffici per diversi giorni, sarà portato a termine dal revisore legale dell’Enac e dal dirigente dell’Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria dello Stato.

I nodi

Gli ispettori probabilmente cercheranno di ricostruire i passi della “due diligence” – gli atti preparatori di una trattativa – che riguarda Sogaer e F2i, il fondo d’investimento che punta a controllare lo scalo cagliaritano. Il fondo, che già ha la maggioranza di Geasar (Olbia) e Sogeaal (Alghero) è stato definito nell’ultimo bilancio della Sogaer «partner infungibile», cioè insostituibile. Insomma: l’unico candidato per una privatizzazione che invece secondo alcuni autorevoli giuristi dovrebbe seguire un percorso pubblico.

L’analisi

Ma non è escluso che il mirino sia anche su altri documenti. Come ad esempio una valutazione dell’aeroporto. All’inizio dell’anno la Camera di Commercio di Cagliari, che controlla il 94% dell’azionariato Sogaer, ha affidato l’incarico alla società Pricewaterhouse Coopers, per un compenso di circa 63mila euro. Su questa analisi si dovrebbe fondare il “rapporto di cambio”: nelle fusioni tra società, non è altro che il valore attribuito alle quote azionarie delle aziende, dopo averle confrontate. Un passaggio fondamentale in un ipotetico matrimonio con gli altri scali sardi. A proposito: nei giorni scorsi sono state iscritte nel registro delle imprese le delibere di fusione degli aeroporti di Olbia e Alghero. Due documenti destinati però a finire al centro di una battaglia legale. La Regione ha intenzione di impugnare gli atti: il nuovo assetto limiterebbe le prerogative dell’amministrazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA