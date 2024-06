Aeroporti sardi: fusione congelata, si tratta sottobanco  

Sempre a fari spenti, per non dare nell’occhio. Ma le trattative sul futuro degli aeroporti sardi, ufficialmente congelate in attesa di una presa di posizione definitiva da parte della Regione, in realtà vanno avanti. Certo: i tempi non sono quelli preventivati dalla Camera di Commercio di Cagliari e da F2i, che puntavano a chiudere l’affare entro giugno. Anche l’ultimo appuntamento della Giunta camerale, fissato per giovedì scorso, si è concluso con una fumata nera.

Lo scenario

La tensione sale sempre di più: i documenti su cui si lavora indicano la data di oggi (30 giugno) come termine ultimo per concludere l’operazione di privatizzazione della Sogaer, ma a questo punto è probabile che le scadenze slitteranno ancora più in là, complicando non poco i piani del fondo d’investimento e dei vertici della Camera. Perché il dossier sulla creazione della holding aeroportuale sarda dovrà essere necessariamente aggiornato con conti del primo semestre 2024.

Le trattative

Intanto i contatti proseguono, per cercare di ottenere dalla Regione il via libera all’operazione che consegnerebbe il monopolio degli scali dell’Isola nelle mani di F2i. L’ultima ipotesi che rimbalza tra la sede camerale nel Largo Carlo Felice e Viale Trento parla di una proposta: il trasferimento di una parte delle quote della Fondazione di Sardegna (che secondo gli schemi attuali avrebbe il 10% della holding) all’amministrazione regionale. Uno scenario che però non eviterebbe la cessione del controllo dell’aeroporto di Cagliari da un soggetto pubblico – la Camera di Commercio – a un altro privato. Senza considerare che tutti gli investimenti fatti da Regione e Stato negli ultimi decenni per sviluppare lo scalo andrebbero a beneficio del fondo d’investimento.

La Sogaer, va detto, fa gola per i suoi risultati. Il bilancio 2023 è stato approvato nelle scorse settimane e come lo scorso anno i numeri sono positivi. Oltre 13 milioni di utile, ricavi in crescita, grande liquidità. Gli incassi complessivi salgono a 61 milioni di euro (più 13% rispetto al 2022), cala l’indebitamento e i profitti si avvicinano a quelli dell’anno scorso, in cui si registrò il record della società di gestione dello scalo. Insomma: l’aeroporto non ha certo bisogno di essere privatizzato per avere i conti in ordine.

I numeri

Tutte le previsioni sull’andamento del settore, poi, sono ottime. Dalla Iata (l’associazione internazionale del trasporto aereo), ai costruttori Boeing e Airbus, fino all’Enac: tutti prevedono entro il 2030 una crescita del traffico passeggeri che nella peggiore delle ipotesi sarà del 50%. Dati che attirano chiunque, ancora di più un fondo d’investimento come F2i che ha intenzione di mettere le mani sulla quota di maggioranza attualmente controllata dalla Camera di Commercio di Cagliari esclusivamente per fare utili e distribuirli ai soci.

