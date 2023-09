Aeroporti sardi, F2i mischia le carte 

Un’altra mossa a sorpresa. Nel silenzio – nemmeno un comunicato stampa – e mentre la fusione tra gli aeroporti del Nord Sardegna è ancora sotto la lente del tribunale di Cagliari, dove a gennaio inizierà il dibattimento di merito, il pacchetto di maggioranza della Geasar (Olbia) passa di mano. Avviene tutto in casa F2i, il fondo che controlla i pacchetti di maggioranza degli scali Costa Smeralda e Riviera del Corallo. Le azioni della “Gestioni aeroporti sardi” cambiano proprietario: dalla F2i Smeralda Spa alla F2i Ligantia Spa, la società che già ha in pancia la Sogeaal (Alghero). I due aeroporti ora sono in mano alla stessa azienda, senza nessun annuncio preventivo, senza richieste di pareri. A fari spenti.

La lettera

I vertici di F2i Smeralda si sono limitati a comunicare alla Geasar l’operazione di alchimia societaria a cose praticamente fatte: in una breve lettera di mercoledì il presidente del Cda informa che «entro la giornata odierna», le azioni sarebbero passate a F2i Ligantia (che controlla come socio unico F2i Smeralda). Perché questo movimento? Il documento parla di una decisione maturata «nell’ambito di una complessiva operazione di semplificazione della struttura del proprio gruppo di appartenenza».

Lo scenario

Sul fatto che i pacchetti di maggioranza dei due aeroporti fossero sotto il controllo di due società distinte – anche se riferibili allo stesso fondo d’investimento – si è basata anche una parte dell’ordinanza con cui il tribunale di Cagliari ha congelato la fusione tra gli scali del Nord Sardegna, accogliendo la richiesta presentata dagli avvocati incaricati dalla Giunta regionale. L’operazione di integrazione tra i due aeroporti avrebbe cambiato il partner privato di riferimento per la Regione, senza che l’amministrazione avesse espresso un gradimento: per il giudice si tratta di una violazione dello statuto della Sogeaal, che attribuisce questo potere – ribadito anche dal testo unico sulle società partecipate – alla pubblica amministrazione. La mossa delle ultime ore serve a dribblare l’ordinanza? Difficile dirlo ora. Anche perché alla Regione potrebbe far valere sempre la clausola di gradimento, perché il progetto di fusione prevede che la “Nord Sardegna aeroporti” sia partecipata anche dalle Camere di commercio di Sassari e Nuoro, oltre al Consorzio Costa Smeralda: si tratta di nuovi soci che devono – come ha stabilito il tribunale – avere il via libera dall’amministrazione regionale.

La protesta

Intanto è confermato per oggi lo sciopero degli addetti ai servizi di terra dell’aeroporto di Cagliari, in concomitanza con la protesta nazionale proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti. Ma i sindacati protestano per la riduzione delle ore di sciopero (da 24 a 4) decisa dal ministero delle Infrastrutture. I dipendenti dello scalo del capoluogo si fermeranno dalle 13 alle 17 ma già dalle 10 ci sarà un sit-in che andrà avanti fino al termine della protesta. «Il ministro Salvini compie un’azione che mina fortemente il diritto allo sciopero sancito dalla Costituzione», hanno detto i segretari Alessio Salis (Filt Cgil), Michele Palenzona (Fit Cisl), William Zonca e Michele Deias (Uil Trasporti) sottolineando che «i sindacati non si lasciano intimidire e continueranno unitariamente a dar voce alle legittime richieste delle migliaia di lavoratrici e lavoratori costretti a operare con un contratto scaduto da sette anni».

