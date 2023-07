Aeroporti sardi, ecco la «scalata» dei privati 

Non sono entrati in punta di piedi nemmeno al cospetto di Capo Caccia. Nel cuore aeroportuale della Riviera del Corallo, fiore all’occhiello del turismo sardo, hanno fatto irruzione a colpi di licenziamenti e “missili” terra aria contro le compagnie low cost. Era il 31 dicembre del 2016. Il nuovo anno segna l’avvio di un vero e proprio piano “paramilitare”, politico e finanziario, con un obiettivo forte e chiaro: occupare ed espropriare le porte d’ingresso dell’Isola, dall’aeroporto di Alghero, passando per Olbia, sino a quello di Cagliari, la capitale dell’Isola. Uno scacchiere definito in “quattro mosse”, studiate in ogni minimo dettaglio nelle segrete stanze della politica e della finanza. La “svendita” della maggioranza dell’aeroporto di Alghero apre il varco più infido per la conquista privata di tutti gli scali sardi.

Mossa numero uno

A gestire la “mossa numero uno” è l’assessorato regionale dei Trasporti, giunta Pigliaru. L’accusa è banale: l’aeroporto di Alghero perde qualche milione di euro. La realtà è un’altra: le perdite altro non erano che mancati pagamenti di contributi da parte della stessa Regione. Viale Trento, infatti, aveva bloccato senza alcun motivo il versamento dei contributi co-marketing, quelli che avevano consentito di stringere accordi con le compagnie low cost portando in Sardegna milioni di turisti dal centro e nord Europa. Il meccanismo fu spregiudicato: da una parte la Regione genera il “buco” dell’aeroporto e dall’altra ne determina la svendita. Con “appena” dieci milioni di euro, il fondo finanziario F2i, compra dalla Regione, che lo svende, lo scalo algherese, passeggeri a gogò e una concessione di 40 anni, sino al 3 agosto del 2049. La Regione con un’operazione suicida cede il 72,5% delle proprie azioni al novello concierge , aprendo di fatto le porte d’ingresso della Sardegna alla privatizzazione più sfrenata. Guarda caso i nuovi soggetti privati decidono di lasciare in auge gli stessi amministratori della società, quella che la Regione aveva valutato come fallimentare. Premiati per il “buon” lavoro fatto, quello di aver consentito l’avvento dei privati alla governance aeroportuale di Alghero. Le presentazioni tra i lavoratori dello scalo e il nuovo corso privato non prevedono strette di mano ma lettere di licenziamento. Il 17 maggio del 2017 i signori di F2i non ci pensano due volte a vergare «il licenziamento collettivo per riduzione di personale». Una mattanza senza pudore. Il piano lo mettono persino nero su bianco, sintetizzabile: riduzione drastica del personale, zero investimenti, zero incentivi per attrarre turisti con i voli low cost.

Cavallo di Troia

L’obiettivo di F2i non è quello di far diventare l’aeroporto di Alghero uno scalo prioritario, anzi. In realtà lo vogliono utilizzare come “cavallo di Troia” per “scalare” e privatizzare l’intero sistema aeroportuale sardo. Un’operazione tutta politica e finanziaria, con un preciso intento: portare a casa i tre aeroporti sardi. Una scalata da consumare applicando un primordiale principio edonistico: massimo utile con il minimo sforzo, traducibile con aumenti di capitali a bassissimo costo e plusvalenze a dismisura. Che il piano fosse tracciato sin da allora lo si può rileggere “ apertis verbis ” nel verbale d’incontro tra i nuovi proprietari di Alghero e i sindacati.

Strategia del freno a mano

I novelli signori degli aeroporti lo misero a verbale: «L’investimento su Alghero è certamente tra quelli di taglio minore per F2i, ragion per cui si dovrà rispondere con risultati che ne confermino efficacia tale da meritare ulteriore attenzione rispetto a quella derivante da un’acquisizione che è passata per una “due diligence” durata quasi due anni e che ha permesso di rilevare la complessiva qualità dell’operato del management». In sostanza: soldi per il rilancio non ne mettiamo, tagliamo personale e azzeriamo le low cost. È quella definizione di “taglio minore” dell’investimento che lascia trasparire un altro interesse: quello della scalata agli aeroporti sardi. Un aeroporto, quello di Alghero, da mettere in stand by, da relegare ad ordinaria amministrazione, in attesa di utilizzare quelle quote azionarie per conquistare subito quello di Olbia e poi quello di Cagliari. Il “manifesto” di F2i per la gestione dell’aeroporto di Alghero è scandito a chiare lettere nelle dichiarazioni a verbale nel giorno del loro insediamento: «Il management attuale risponde dicendo che non può che prendere atto del fatto che tali voli non ci sono e che le nuove linee guida della Commissione non rendono possibili gli investimenti (o supporti) nella misura pretesa da alcuni soggetti low-cost: ha quindi chiesto al Consiglio attuale di rimettere in discussione, con il supporto del sindacato, i numeri del personale». Due falsità: assenza di voli e divieto di incentivi. E una strategia: licenziare di tutto e di più. In realtà, infatti, l’aeroporto di Alghero risultava essere l’unico aeroporto legittimato a proseguire il suo operato, quello del contributo co-marketing, anche in relazione alle nuove direttive comunitarie. E, in tal senso, risultò autorizzato da una “sentenza” comunitaria esplicita e senza dubbi interpretativi.

Mossa numero due

Il freno a mano imposto all’aeroporto di Alghero era solo la premessa per la “mossa numero due”. Il 23 Ottobre del 2020 “F2i”, il Fondo Infrastrutturale di banche e fondazioni, con la “Fondazione” del fu Banco di Sardegna, compra l’80% delle quote dell’aeroporto di Olbia dal Principe Aga Khan Karim. La Regione, sino a quel momento, continuerà a detenere il 29% delle quote di Alghero e il 20% del capitale dello scalo gallurese.

Mossa numero tre

Il 29 maggio di quest’anno con un colpo di teatro e uno di magia, i privati approvano la «mossa numero tre» dello scacchiere: fusione degli aeroporti di Alghero e di Olbia. In un attimo l’aeroporto Costa Smeralda vale moltissimo, 330 milioni di euro, e quello di Alghero pochissimo, ridotto ad una sorta di elemosina, appena 22 milioni di euro. Valutazioni certificate dichiarano i promulgatori dell’editto della fusione aeroportuale. La Regione sarda è la vittima principale della “stregoneria” societaria: dal 29% che deteneva ad Alghero e il 20% ad Olbia si ritrova a non avere nemmeno i soldi per le caramelle. Il suo portafoglio azionario si riduce al 2,93% più lo 0,36% della Sfirs. Una sorta di disfatta, un vero e proprio “colpaccio” in grado di lasciare il padrone di casa senza le chiavi di due delle tre principali porte d’ingresso nell’Isola. I signori di F2i conquistano il 79,25% dei due aeroporti del nord dell’Isola, la Regione, invece, proprio nei prossimi giorni, impugna nei Tribunali l’intera operazione. Ora nel mirino della lobby aeroportuale c’è l’ultima porta d’ingresso rimasta pubblica, quella di Cagliari. Nei palazzi della finanza e di certa politica il piano per “annettere” anche Cagliari è già scritto. Non solo non ne fanno mistero, ma la Camera di Commercio di Cagliari continua a deliberare incarichi, consulenze e piani di fusione come se gli altolà di Anac, l’Autorità Anticorruzione, Enac, Regione e per ultimo il Ministro dei Trasporti fossero inutili e insignificanti orpelli.

Stop all’ultima mossa

Per fermare questa operazione d’alto bordo basterebbe la “sentenza” dell’Autorità dell’Anticorruzione firmata dal Presidente Giuseppe Busia: «Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica». Per i “privatizzatori seriali” di aeroporti questo diktat, però, è carta straccia. Un dato, invece, è certo: Ryanair, la più grande compagnia low cost al mondo ha letteralmente cancellato Alghero dal proprio calendario invernale. In tutti gli altri aeroporti italiani e non solo si può prenotare anche dopo il 28 di ottobre. Ad Alghero no. Una conseguenza devastante della gestione “privata” dello scalo algherese. Una situazione che sta generando un danno gravissimo per tutto il nord Sardegna e non solo, visto che una delle caratteristiche principali dei passeggeri low cost è proprio quella di prenotare con largo anticipo e a basso costo. I privati di F2i, però, lo hanno detto senza vergogna: se gli albergatori vogliono i turisti mettano i soldi per dare gli incentivi a Ryanair. Loro, i novelli signori degli aeroporti, in Sardegna vengono solo ad incassare. Ai “forestieri volanti”, della crescita della Sardegna e della funzione fondamentale degli scali aerei come attrattori di turisti, non importa niente. Qui, con le porte d’ingresso nell’Isola dei sardi, vengono solo a far cassa. Con molti complici e troppi silenzi.

