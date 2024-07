Aeroporti, riparte lo scontro sulla fusione 

Gli aeroporti «sono la porta di ingresso della Sardegna, hanno un impatto sul Pil e influenzano in maniera pesante la nostra economia»: perciò «la Regione deve giocare un ruolo di controllo». Lo ha detto ieri a Cagliari Alessandra Todde, a margine di un convegno: ma le sue affermazioni sul tema hanno rinfocolato la polemica, suscitando la dura reazione di Confcommercio e Federalberghi.

Le manovre

Il nodo, di cui si sta discutendo in questi giorni, è la decisione della Giunta di stanziare 30 milioni di euro per acquisire quote di partecipazione in una futura holding per la gestione degli aeroporti. «La Regione era stata estromessa dall'operazione», ha detto la governatrice riferendosi alle manovre avviate per la fusione degli scali: «Attualmente non è dentro l'aeroporto di Olbia, che è completamente in mano a F2i, non è nell'aeroporto di Alghero, dove la quota è del 27%, ma non ha voce in capitolo sulla strategia. L'aeroporto di Cagliari è in mano alla Camera di Commercio, che però ha la spada di Damocle dei 5 milioni di passeggeri, superati i quali per regolamento europeo deve cedere le quote». Ecco perché la Regione ritiene di dover giocare un ruolo di controllo «sul piano industriale, sull'azionariato, sulle azioni fatte sui singoli aeroporti e in sinergia tra essi. Crediamo che sia necessario dover fare massa critica anche per poter discutere agevolmente con i vettori e avere più forza, ma allo stesso tempo vogliamo avere voce in capitolo».

Per questa ragione, ha concluso la presidente, «ci siamo riservati un gettone, un plafond che ci consente di sederci al tavolo. Finalmente la voce della Regione è stata ascoltata, quell'operazione è stata bloccata e ci si risiede al tavolo con la situazione congelata. Non abbiamo preso alcun impegno per la Regione: parteciperemo a un'operazione trasparente, legale e pulita».

La replica

Ma secondo Alberto Bertolotti e Fausto Mura, presidenti di Confcommercio Sud Sardegna e Federalberghi Sud Sardegna, le «dichiarazioni di chiarimento» della governatrice «non chiariscono granché. Anzi, eludono il problema e forniscono alcune informazioni inesatte». Però, aggiungono, «vogliamo sempre cogliere il senso ultimo delle sue dichiarazioni: l’aeroporto di Cagliari deve rimanere in mani pubbliche».

Quanto alle inesattezze, «non è vero che il superamento del limite dei 5 milioni di passeggeri imponga una cessione di quote alla Camera di commercio», si legge nella nota di Bertolotti e Mura: semmai «il superamento di quel limite prevede il raddoppio del capitale sociale, che può essere realizzato dalla Camera di commercio di Cagliari-Oristano». Il nodo, in ogni caso, è «la procedura con cui si intendono cedere le quote dell’aeroporto di Cagliari. E cioè bypassando la gara pubblica che consentirebbe di farlo al miglior offerente e alla migliore proposta industriale».

Che la Regione voglia un controllo sull’aeroporto, proseguono i due, «è cosa buona e giusta. Non lo realizza certo con una quota del 5%, utile tutt’al più a vedersi recapitare le convocazioni dell’assemblea». Quindi, per garantire legalità, trasparenza e buona amministrazione, è necessario «seguire pedissequamente i punti decretati dalla Corte dei conti. Che prevedono che la Camera di Commercio non esondi i suoi limiti geografici, che si rispettino le norme europee e nazionali in materia di cessione di patrimonio pubblico e che non si aggirino le norme poste a garanzia della concorrenza tra gli operatori economici. Noi continuiamo a pensare – concludono Bertolotti e Mura – che l’aeroporto di Cagliari, che funziona tanto bene da essersi qualificato come primo aeroporto nazionale per qualità e che produce più utili della Coca Cola, rimanga pubblico. E noi, con lui, liberi di volare».

