Aeroporti, nuovo altolà della Regione  

Il colpo di scena era nell’aria, e infatti è arrivato: la Regione frena sull’approvazione del bilancio della Sogaer e l’assemblea dei soci, convocata ieri mattina nel centro direzionale dell’aeroporto di Cagliari, viene rinviata. Il copione prevedeva il via libera ai conti del 2022 e la nomina di nuovi vertici, visto che l’intero management è arrivato alla scadenza del mandato. Ma le turbolenze dei giorni scorsi – culminate con lo stop dell’Enac alla fusione degli scali del Nord Sardegna e alla privatizzazione di Elmas – non potevano non avere ripercussioni. E così è stato. L’amministrazione regionale, che nella Sogaer pesa circa il 4% – tra Sfirs e azioni controllate direttamente – è intervenuta nell’assemblea con il segretario generale Gabriella Massidda. È bastato un rapido colloquio con la presidente della società di gestione Monica Pilloni e con il presidente della Camera di Commercio Maurizio De Pascale per ottenere il rinvio della seduta, che a questo punto dovrebbe tenersi l’8 maggio.

I nodi

Al centro dei contrasti c’è l’annunciata privatizzazione dello scalo, di cui si parla nel bilancio: nella nota integrativa si ricorda l’apertura delle trattative con il fondo d’investimento F2i, che controlla gli aeroporti di Olbia e Alghero. «Sono state avviate tutte le attività propedeutiche all’operazione di integrazione, comprese le attività di due diligence, a tutt’oggi in corso», si legge nel documento. Il nodo principale riguarda il metodo di individuazione del nuovo socio: F2i sarebbe un «partner infungibile in ragione della connotazione geografica del territorio» (è proprietario degli altri due scali dell’Isola), come si specifica nella nota del bilancio, ma su questo punto lo scontro è aperto. L’Enac ritiene che il processo di privatizzazione debba seguire un percorso pubblico (con un bando) e per questo ha già ufficializzato un parere negativo all’operazione. Manca poi «l’intesa col territorio», cioè con la Regione, fondamentale secondo l’ente governativo.

I passi

Ieri la Camera di Commercio di Cagliari, con un comunicato, ha chiarito quali sono le intenzioni: «L’operazione prevede la sottoscrizione da parte della Camera di un aumento di capitale di F2i Ligantia, che la Camera libererà con il conferimento in natura delle azioni detenute in Sogaer, acquisendo così il ruolo di socio pubblico territoriale nella Holding Ligantia che deterrà le partecipazioni di maggioranza sulle tre società di gestione degli aeroporti sardi». Ma con un simile disegno la Regione rischia di essere estromessa dalle scelte che riguardano gli scali aerei, ed è per questo motivo che sta cercando di fermare il progetto.