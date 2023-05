«Aeroporti, non cediamo le quote» 

Sulla fusione dei due aeroporti del Nord Sardegna si va avanti ma la Regione darà battaglia. Con una lettera recapitata all’assessore regionale dei Trasporti, il presidente del cda Geasar e Sogeal ha annunciato per il 29 maggio le assemblee straordinarie dei soci, convocate in contemporanea per definire il sodalizio tra le società di gestione aeroportuali. Lo ha riferito ieri mattina lo stesso componente della Giunta Solinas, Antonio Moro, nel corso di un incontro organizzato dal Psd’Az ad Alghero sul futuro degli scali isolani, moderato da Leonardo Marras.

Quote da 14 euro

Nella sala convegni del Chiostro di San Francesco si sono dati appuntamento diversi esponenti politici e rappresentanti delle associazioni di categoria: tutti preoccupati per il destino dell’aeroporto. «Oltre all’assemblea degli azionisti programmata per fine maggio, ci è stata comunicata pure la quotazione del nostro pacchetto azionario, in caso di recesso», ha fatto sapere l’assessore Moro. Il valore è di 14 euro per ogni azione, dunque una porzione societaria del valore di circa 5 milioni di euro. «Dico subito che la Regione non condivide il processo di fusione, in quanto non è stata coinvolta in questa pericolosa decisione e non ha alcuna intenzione di recedere dalle quote. Le partecipazioni azionarie sono considerate strategiche e come tali saranno mantenute», ha precisato Moro.

Tutti contro la fusione

Gli argomenti affrontati hanno alimentato un vivace dibattito tra favorevoli (pochi) e contrari al progetto di fusione senza il controllo pubblico. Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, si è detto preoccupato per il diritto alla mobilità dei sardi, «l’interesse principale non è chi gestisce, ma che i servizi vengano garantiti, anche per chi sardo non è». Secondo il consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde, invece, non ci devono essere atteggiamenti pregiudiziali, «ma bisogna essere attenti ed è indispensabile che il presidente Solinas scenda in campo a difendere i diritti dei sardi». Tra i presenti anche Pietrino Fois, commissario straordinario della Provincia di Sassari: «Vogliamo capire quale sarà il destino dei due aeroporti. Sappiamo che F2i è una società seria, ma ci sono troppe incertezze per il futuro». Fuori dal coro Gianfranco Ganau, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, secondo cui il privato rappresenta una garanzia di efficienza. «Dall’unificazione delle due società private ci saranno solo vantaggi – ha spiegato – perché acquisiranno un potere contrattuale maggiore, saranno in grado di fare delle economie di scala, produrre un maggior numero di voli, riorganizzare i servizi in maniera ottimale. D’altronde una gestione pubblica è vietata per legge e in passato è stata disastrosa».