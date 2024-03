Aeroporti, macigno sulla fusione 

Sulla carta si tratta di un semplice rinvio dell’udienza. Ma la decisione presa ieri dal tribunale di Cagliari, di fatto, è già un macigno sul progetto di fusione degli aeroporti del nord Sardegna. Il giudice Salvatore Falzoi, che ha preso il posto del collega Enzo Luchi – da poco trasferito in Corte d’Appello – ha convocato gli avvocati per il 19 marzo del 2025. Tra più di un anno. Solo in quella occasione il giudice fisserà l’udienza di «precisazione delle conclusioni», che precede la sentenza. E anche nel caso di una decisione favorevole alle due società di gestione aeroportuale, il tempo trascorso costringerebbe Sogeaal e Geasar a una revisione del piano di integrazione, che attualmente si basa sui bilanci del 2023.

La vicenda

Alla fine dello scorso anno il tribunale aveva respinto il reclamo degli avvocati dei due aeroporti del nord Sardegna e aveva confermato la sospensione dell’operazione contestata dalla Regione, rappresentata in giudizio dagli avvocati Gabriele Racugno, Mattia Pani e Sonia Sau. In quell’occasione il giudice aveva confermato la violazione dell’articolo 8 dello statuto della Sogeaal, che stabilisce una clausola di apprezzamento degli eventuali nuovi soci da parte della Regione (che controlla circa un quarto delle azioni complessive). E aveva evidenziato anche un altro punto: la fusione avrebbe determinato «l’estinzione della società partecipata dalla Regione», una vicenda «che va ben oltre la semplice trasformazione dell’ente, in quanto comporta il venire meno della Sogeaal». Questo, secondo l’articolo 7 del Tusp, non può avvenire senza il benestare della Regione.

Lo scenario

Il progetto di integrazione è ormai compromesso, e sono stati gli stessi avvocati di Sogeaal e Geasar a sottolinearlo nelle loro memorie difensive: «In definitiva», si legge nell’ordinanza di dicembre, nella parte in cui si riassume la posizione degli aeroporti del Nord Sardegna «la sospensione della fusione si tradurrebbe in un affondamento definitivo dell’operazione per come allo stato configurata, con eventuale avvio di un’altra ex novo a distanza di un periodo di tempo non definibile, sulla base di nuove valutazioni che dovrebbero tenere conto delle vicende aziendali intercorse medio tempore».

RIPRODUZIONE RISERVATA