Aeroporti, lo schiaffo della Giunta  «Troppi conflitti: stop ai contributi» 

La Giunta chiude i rubinetti. «Bisogna fare chiarezza una volta per tutte. Ci sono troppi conflitti dietro la gestione degli aeroporti: se questo scenario non dovesse cambiare sono pronto a non rinnovare i contratti di promozione turistica», avverte Gianni Chessa. Il trasferimento – ma tanti parlano apertamente di «scippo» – da Cagliari a Olbia del volo per Dubai ha fatto saltare sulla sedia l’assessore al Turismo, anche perché su quel collegamento proprio Chessa ci aveva messo la faccia non più di dieci giorni fa, durante la fiera “Arabian travel market” ospitata proprio nella città degli Emirati. Sullo sfondo ci sono i 15 milioni di euro che l’assessorato spende ogni anno per servizi di promozione dell’Isola nei tre scali della regione.

Le parole

«Gli accordi in corso scadranno alla fine dell’anno e verranno rispettati, ma nelle prossime ore firmerò un atto di indirizzo per congelare le risorse aggiuntive per il 2023», circa 2,5 milioni, «e fermare i nuovi contratti. Per il futuro occorre fare una riflessione, a tutela di tutti i sardi. Non è secondario il fatto che il collegamento nello scalo del capoluogo puntasse a diventare stabile, mentre ora nell’aeroporto gallurese si parla solo di volo stagionale, limitato all’estate».

L’aggiornamento

Nel frattempo la compagnia Flydubai ha aggiornato i propri canali di vendita: Cagliari è sparita dai sistemi di prenotazione e al suo posto è comparsa Olbia.E non è uno sgarro di poco conto, perché il collegamento diretto con Dubai porta in dote altre decine di rotte internazionali in connessione, visto che l’aeroporto della città araba è collegato con tutto il pianeta e nel 2022 ha raggiunto un traffico di 67 milioni di viaggiatori. Insomma: non è importante solo per i turisti che possono arrivare dagli Emirati e per i cagliaritani che vogliono andare nella capitale mediorientale del lusso medio, ma rappresenta una finestra sul mondo, Russia compresa (un mercato che manca da più di un anno all’Isola e buona parte dell’Europa). Cosa succederà a chi aveva già acquistato un biglietto con partenza o arrivo a Cagliari? Probabilmente la compagnia araba nelle prossime ore contatterà i passeggeri per proporre un rimborso o una modifica del programma di viaggio.