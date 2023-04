Aeroporti, l’Enac ferma la fusione «Manca un’intesa col territorio» 

Anche la privatizzazione dello scalo di Cagliari, che la Sogaer ha avviato lo scorso anno scegliendo come partner F2i, è destinata a rallentare, se non a fermarsi. Serve una procedura a evidenza pubblica. Invece il percorso individuato dalla società di gestione dell’aeroporto «allo stato attuale non è coerente con l’assetto normativo», dice Di Palma.Nella nota firmata dal direttore Alessio Quaranta e inviata a Regione e Ministero l’Enac annuncia «ulteriori approfondimenti» sul caso che riguarda il nord Sardegna. Un passo che l’assessore ai Trasporti Antonio Moro spera possa «fare chiarezza sulle criticità che caratterizzano le operazioni societarie condotte unilateralmente dal fondo di investimento privato F2i, senza alcuna condivisione da parte dell’amministrazione regionale». Per Moro «estromettere la partecipazione della Regione sarda dalla ipotizzata gestione unica degli aeroporti sardi è inaccettabile e dannoso anche alla luce dei concreti e fattivi contributi erogati alle tre società di gestione degli aeroporti».

E poi un passo di questa portata deve essere condiviso con la Regione, che invece nelle ultime ore si è espressa nettamente contro il progetto del fondo d’investimento. «Il nostro parere sulla fusione degli aeroporti del nord Sardegna», spiega Pierluigi Di Palma, presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, «è sia di legittimità che di merito. Sotto quest’ultimo profilo la Regione ha evidenziato alcune criticità. Gli aeroporti sono la porta d’ingresso dei territori: in operazioni simili serve l’assenso delle istituzioni interessate». Il matrimonio tra Geasar e Sogeaal è congelato: per completarlo serve il via libera del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che non può arrivare senza il parere positivo dell’Enac.

L’Enac ferma le nozze tra gli aeroporti sardi. L’ente governativo sospende il parere positivo sulla fusione tra le società di gestione di Olbia e Alghero e frena sulla privatizzazione dello scalo di Cagliari: il percorso seguito dalla Sogaer – destinata a finire sotto il controllo del fondo F2i, come le altre due aziende – non sarebbe legittimo perché le quote devono essere cedute attraverso un bando pubblico.

I nodi

I finanziamenti

Il riferimento è ai 121,2 milioni di euro erogati dall’amministrazione regionale tra il 2010 e il 2023, così distribuiti: alla Sogaer (Cagliari) 53,3 milioni di euro, alla Geasar (Olbia) 43,1 e alla Sogeaal (Alghero) 24,7. Fondi accordati alle società di gestione degli scali per interventi infrastrutturali e promozione del sistema aeroportuale. Ma se il progetto di fusione tra gli aeroporti del nord Sardegna dovesse arrivare al traguardo, alla Regione spetterebbe solo il 2,9% delle quote, con un margine di manovra inesistente sulle scelte societarie. È questo il punto che più interessa alla politica sarda.

Ecco perché mercoledì è in programma una seduta straordinaria del Consiglio regionale, su richiesta dei capigruppo di maggioranza e minoranza. Questo non vuol dire che sulla vicenda ci sia totale sintonia con l’opposizione. «Serve un passaggio in Consiglio perché c’è una chiara responsabilità della Regione, in particolare del presidente Solinas. Di questa fusione si parlava da tempo, quando è arrivata la proposta di F2i il suo rappresentate al’interno del cda si è astenuto. È un fatto molto grave. Non si può delegare a terzi lo sviluppo dell’Isola», hanno attaccato i consiglieri Maria Laura Orrù e Roberto Li Gioi.

Chiarezza chiedono anche gli esponenti della maggioranza. Per il capogruppo di FdI Fausto Piga, «questa operazione è stata condotta al buio. In ballo c’è il futuro degli aeroporti sardi e lo sviluppo dell’Isola». Il capogruppo della Lega Michele Ennas chiede di «capire se il progetto di fusione sia ormai irreversibile o se la Regione possa ancora dire la sua».

La riunione

Intanto oggi l’assemblea dei soci della Sogaer si riunirà per approvare il bilancio 2022, e si concluderanno così i mandati della presidente Monica Pilloni, dell’amministratore delegato Renato Branca e dei consiglieri d’amministrazione. Pilloni potrebbe essere confermata, mentre Branca potrebbe essere sostituito: tra i nomi possibili c’è quello Marino Piga, attuale ad di Sogaer security, la partecipata che gestisce i servizi di sicurezza in aeroporto.

Sarà importante anche la scelta sulla durata dei nuovi mandati. Quelli in scadenza erano triennali, mentre non è escluso che oggi si decida di ridurre l’orizzonte a un solo anno.

