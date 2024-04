Aeroporti, la Regione  congela la fusione: ennesimo altolà a F2i 

Appuntamento in viale Trento. Da una parte Alessandra Todde. Dall’altra i vertici degli aeroporti del nord Sardegna e di F2i, protagonisti dell’operazione finanziaria più grande - il valore complessivo sfiora il miliardo di euro – e contestata della storia dell’Isola. Il fondo d’investimento vuole concludere l’acquisizione dello scalo di Cagliari, l’ultimo che manca nel portafoglio sardo, dove già figurano i pacchetti di maggioranza di Geasar (Olbia) e Sogeaal (Alghero).

La delegazione

Per l’occasione sono arrivati nel capoluogo Roberto Barbieri, presidente di F2i Ligantia, e Silvio Pippobello, amministratore delegato dei due scali del nord. Incontro «informale». Anche perché mancava l’assessora ai Trasporti Barbara Manca. I manager hanno illustrato slide e snocciolato rassicurazioni sugli effetti della fusione. Ma la posizione della governatrice non è cambiata rispetto alla messaggio inviato qualche settimana fa: qualsiasi decisione presa senza il via libera della Regione sarà interpretata come un «atto ostile» nei confronti della Sardegna. E come tale sarà affrontato. Il monopolio degli aeroporti, aggravato dalla totale estromissione di Viale Trento dalle politiche di governo della mobilità aerea, deve essere impedito.

Le posizioni

Per ora l’intervento della governatrice, che sta studiando il dossier, ha congelato le operazioni. Ieri era in programma un’assemblea dei soci di Sogaer. Ma la convocazione è andata deserta e la riunione si svolgerà il 10 maggio. Quando la Camera di Commercio di Cagliari, proprietaria del 94% delle azioni di Sogaer, avrà deciso se confermare o abbandonare la procedura di privatizzazione dello scalo. La scadenza che la Giunta camerale e il fondo d’investimento si erano dati nell’Accordo di investimento firmato lo scorso ottobre è quella del 30 aprile, già prorogata per via della mancanza dei pareri necessari alla conclusione. Il primo arrivato è quello più pesante: il «no» senza appello della Corte dei Conti. I giudici hanno evidenziato il mancato rispetto dei «confini territoriali» dell’ente pubblico che riunisce le imprese del centro-sud Sardegna e avanzato dubbi sulla sostenibilità finanziaria del progetto. Un altolà riassunto in quattordici punti che ora i componenti della Giunta camerale – cioè l’organo che sarà chiamato a pronunciarsi sulla privatizzazione –conoscono a memoria, vista l’importanza e le possibili ripercussioni.

I pericoli

La Regione rischia di perdere il controllo sulla gestione degli aeroporti, che finirebbero in mani private: il fondo F2i controllerà il 40,5% dell’ipotetica holding dei tre aeroporti sardi. E non bisogna dimenticare che sull’operazione pendono diversi giudizi. Quello del tribunale di Cagliari, che deve decidere sulla legittimità della fusione degli scali del Nord Sardegna – gli effetti sono sospesi in attesa dell’udienza di merito, fissata per il 2025 –, e quello del Tar che invece è stato chiamato in causa sulla privatizzazione della Sogaer con un ricorso di Confcommercio, sostenuto anche dalla Regione.

Insomma: qualsiasi mossa in avanti da parte di F2i e Camera di Commercio prenderebbe in contropiede anche i giudici.

