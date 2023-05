Aeroporti, la Regione alza le barricate Sogaer, nuovi vertici 

Non è l’unica novità in un consiglio d’amministrazione che vede le conferme della presidente Monica Pilloni e dei consiglieri Giorgio Demurtas e Giorgio Delpiano: nel board della Sogaer è entrato anche Marino Piga, che sarà l’ad al posto di Renato Branca. Piga ha guidato Sogaer Security e per oltre 40 anni ha lavorato nel gruppo Saras: avrà un mandato di un anno (come il resto del Cda), in cui cercherà probabilmente di portare avanti il contestato progetto di privatizzazione. Un orizzonte che si intravede anche nel comunicato stampa diffuso ieri: «L’aeroporto di Cagliari si appresta a nuovi e importanti investimenti volti a migliorare l’efficienza e la fruibilità dello scalo, conseguenti all’auspicabile aumento del traffico passeggeri, da cui deriverà per i soci l’obbligo normativo di una significativa ricapitalizzazione. Impegni che si aggiungeranno agli sfidanti oneri legati all’attuazione del nuovo Piano di sviluppo aeroportuale in corso di definizione».

Colpo su colpo, la lotta per il controllo degli aeroporti sardi va avanti. Ognuno cerca di far male con le armi che ha a disposizione. Da una parte la Regione, dall’altra F2i. Il fuoco ora è sulla Sogaer (Cagliari), obiettivo finale della scalata del fondo di investimenti: ieri l’amministrazione regionale ha negato il via libera al bilancio 2022 della società di gestione dello scalo. Un’astensione, scelta anche da Confcommercio, che ha pochi risultati pratici – i conti sono comunque stati approvati con un utile di 15,3 milioni di euro – ma restituisce un forte significato politico, anche perché il messaggio si è ripetuto durante le assemblee di Sogeaal (Alghero) e Geasar (Olbia).

La scelta

L’altro segnale, forse ancora più forte, si è avuto poco più tardi con l’indicazione del nuovo componente del Cda dell’aeroporto cagliaritano. A rappresentare Viale Trento al posto dell’uscente Barbara Manca sarà la segretaria generale Gabriella Massidda: il vertice amministrativo della Regione, che tra l’altro conosce bene la materia visto che ha diretto per anni le attività dell’assessorato ai Trasporti.

Le mosse

Non è l’unica novità in un consiglio d’amministrazione che vede le conferme della presidente Monica Pilloni e dei consiglieri Giorgio Demurtas e Giorgio Delpiano: nel board della Sogaer è entrato anche Marino Piga, che sarà l’ad al posto di Renato Branca. Piga ha guidato Sogaer Security e per oltre 40 anni ha lavorato nel gruppo Saras: avrà un mandato di un anno (come il resto del Cda), in cui cercherà probabilmente di portare avanti il contestato progetto di privatizzazione. Un orizzonte che si intravede anche nel comunicato stampa diffuso ieri: «L’aeroporto di Cagliari si appresta a nuovi e importanti investimenti volti a migliorare l’efficienza e la fruibilità dello scalo, conseguenti all’auspicabile aumento del traffico passeggeri, da cui deriverà per i soci l’obbligo normativo di una significativa ricapitalizzazione. Impegni che si aggiungeranno agli sfidanti oneri legati all’attuazione del nuovo Piano di sviluppo aeroportuale in corso di definizione».

Nord Sardegna

Nelle stesse ore in cui a Cagliari è stato definito il nuovo board della Sogaer, ad Alghero la Sogeaal – controllata da F2i – ha ufficializzato la sua mossa che potrebbe portare all’estromissione della Regione dalla gestione dell’aeroporto. Ieri è stata discussa la «determinazione del valore di liquidazione delle azioni della società in caso di diritto di recesso da parte degli azionisti che non concorreranno all’approvazione della deliberazione di fusione della società in Geasar». Tradotto: chi non è d’accordo con il matrimonio tra gli scali di Alghero e Olbia sarà fatto fuori dalla gestione delle società. Ieri il Cda ha fatto il prezzo: ogni azione vale poco più di 14 euro. Con circa 5 milioni di euro la Regione (che tra quote controllate direttamente e attraverso la Sfirs ha in mano il 28%) potrebbe essere neutralizzata. Almeno per quanto riguarda le scelte societarie.

L’altolà

Ma su questo punto l’assessore ai Trasporti è chiaro e annuncia una nuova battaglia: «La Regione non recede da alcunché. Anzi: stiamo dimostrando con fatti e azioni di voler restituire all’amministrazione i poteri di vigilanza, controllo e indirizzo in una prospettata rete aeroportuale sarda, che come è noto non significa dare la proprietà e la gestione degli scali a un unico soggetto privato. Noi siamo contro il monopolio», avverte Antonio Moro, «semmai si devono mettere a sistema i tre aeroporti dell’Isola, il cui funzionamento non può prescindere da politiche pubbliche che solo la Regione può assicurare».

