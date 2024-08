«Aeroporti, la holding  è un’idea fallimentare  Sì al controllo pubblico» 

La gestione unica degli aeroporti è un’idea «fallimentare» e gli ipotetici vantaggi legati al maggior peso specifico degli scali nelle trattative con le compagnie aeree «non trovano riscontro nella realtà». Il progetto di privatizzazione e fusione degli scali sardi visto dall’esterno, senza partigianeria politica o altri condizionamenti, fa acqua da tutte le parti: «Qui in Emilia Romagna c’è un piano simile da 20 anni e ora è stato rilanciato, ma lo trovo irrealistico», dice Stefano Zunarelli, ordinario di diritto dei trasporti dell’Università di Bologna, tra gli esperti del settore più noti a livello europeo. Lo scenario emiliano ha diversi punti di contatto con quello sardo: c’è un aeroporto di dimensioni internazionali – Bologna, che sfiora i 10 milioni di passeggeri – e altri minori come Parma, Forlì e Rimini, che da sempre stentano ad avere i conti in attivo. Il piano proposto dal candidato governatore del Pd Michele De Pascale prospetta una gestione unica degli scali, finalizzata a dirottare una parte del traffico di viaggiatori dall’aeroporto bolognese verso gli altri. «Ma le compagnie privilegiano gli aeroporti appetibili, con una connettività efficace. E non c’è bisogno di spiegare perché preferiscano Bologna, che è un crocevia ferroviario di livello nazionale, agli altri».

Dunque il teorema secondo cui un unico proprietario o gestore abbia più voce in capitolo nelle trattative con le low cost è falso?

«La risorsa rara, in questo campo, sono gli aerei. Non gli aeroporti. Quando una compagnia decide il piano voli lo fa confrontando destinazioni simili, con uguale capacità di attrazione e bacino d’utenza. Il confronto per noi non è tra Bologna e Parma, ma tra Bologna e Lione, per fare un esempio. In Sardegna, per capirci, non se una low cost si sposta da Cagliari va in una città simile, non ad Alghero o Olbia».

Una società unica in Sardegna sarebbe inutile?

«A parte qualche vantaggio legato alle economie di scala, che però sarebbero marginali, credo di sì. Nell’Isola avete altri strumenti che possono incidere, come la continuità territoriale».

Il fondo F2i, che già ha la maggioranza degli scali di Alghero e Olbia, preme per controllare anche Cagliari.

«Gli investitori privati hanno identificato il mondo aeroportuale come un settore da cui avere profitti. Sia chiaro: è una visione legittima e compatibile con una gestione efficace. Ad alcune condizioni».

Quali?

«Ci deve essere un soggetto pubblico in grado di imporre e controllare gli investimenti. E poi deve sapersi confrontare con le compagnie aeree, che fanno scelte di natura economica».

L’aeroporto di Bologna era controllato dalla Camera di Commercio del territorio, esattamente come a Cagliari, dove si sta per fare una privatizzazione senza un bando pubblico. Quale strada è stata scelta in Emilia Romagna?

«L’aeroporto Marconi è una Spa quotata, c’è stata una procedura pubblica e trasparente».

Non è meglio che il controllo degli scali, in un’Isola, rimanga in mani pubbliche?

«La partecipazione pubblica serve sempre, ne sono convinto. La privatizzazione non è per forza un elemento negativo ma è necessario che il soggetto pubblico faccia valere le scelte strategiche per la collettività regionale. E comunque il privato non deve pensare alla redditività a breve termine, ma semmai a incrementare il valore facendo crescere il traffico passeggeri nel medio-lungo periodo».

