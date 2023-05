Aeroporti, la fusione tra Alghero e Olbia  scuote il Psd’Az 

Il processo di fusione tra gli aeroporti del Nord Sardegna divide il Psd’Az. Da una parte l’assessore ai Trasporti Antonio Moro, da settimane impegnato a bloccare – insieme all’Enac – la creazione di un’azienda unica che rischia di estromettere la Regione dalla gestione degli scali. Dall’altra il sindaco algherese Mario Conoci, favorevole all’operazione voluta dal fondo d’investimento F2i.

Le scintille

L’occasione di scontro è proprio ad Alghero, dove ieri l’Arst ha presentato la nuova flotta di autobus elettrici. Conoci, parlando della fusione, ha sottolineato che la gestione dei privati è da preferire a quella regionale, che in passato ha evidenziato diverse criticità.

La replica di Moro è al veleno: «Se dovessimo procedere con la privatizzazione selvaggia di tutti i servizi che non vengono gestiti al meglio dalle amministrazioni pubbliche, credo che ad Alghero non si salverebbero neanche i vespasiani», è l’attacco al sindaco, raccolto per il Tg di Videolina dal microfono di Fausto Spano.

I motivi