Aeroporti, la fusione finisce in tribunale 

La Regione vedrebbe depotenziato il suo ruolo negli aeroporti del Nord Sardegna, la fusione deve essere bloccata: sarà il tribunale a decidere se il matrimonio tra Geasar e Sogeaal, così come progettato dai manager delle società di gestione, è legittimo. L’assessorato ai Trasporti ha deciso di impugnare le due delibere con cui è stato dato il via libera definitivo all’operazione. Nei giorni scorsi è stato contattato un importante studio legale che per prima cosa cercherà di ottenere la sospensione e poi la dichiarazione di invalidità degli atti: come ha evidenziato dall’Enac nelle sue comunicazioni agli scali di Olbia e Alghero, con il nuovo assetto la Regione perderebbe le «attuali prerogative societarie e le correlate necessarie funzioni di verifica a tutela degli interessi pubblici». L’Ente per l'aviazione civile potrebbe essere al fianco della Giunta in questa battaglia legale.

I nodi

Quali sono i punti contestati? Il perso dell’amministrazione regionale passerebbe dall’attuale 29% (tra quote Sogeaal controllate direttamente e indirettamente attraverso la Sfirs) a un modesto 3%. Una partecipazione ben al di sotto del 10%, soglia che consente di chiedere la convocazione dell’assemblea societaria.

Il cuore della vicenda è quello che gli addetti ai lavori chiamano «rapporto di cambio». Nelle fusioni tra società, non è altro che il valore attribuito alle quote azionarie delle aziende, dopo averle confrontate. Un passaggio fondamentale che potrebbe riscrivere gli equilibri del settore aeroportuale sardo. Il risultato ottenuto fin qui non convince la Regione, perché evidenzia una netta sproporzione tra i valori delle due aziende. La valutazione è sbilanciata a favore di Olbia. La Geasar secondo gli advisor ha un valore di 362 milioni di euro, mentre la Sogeaal solo 22,5 milioni.

Le posizioni

E su questo punto le perplessità non sono solo della Giunta. «La Regione ha il dovere di pretendere la verifica indipendente sui valori delle azioni», spiega la deputata Francesca Ghirra (Avs-Progressisti), che chiede anche garanzie «sull’efficienza dei servizi», sul «ruolo attivo nella gestione trasparente».

Per la parlamentare è «difficile pensare che l’amministrazione unitaria delle società di gestione, per quanto possa migliorare i livelli di efficienza delle stesse, sia in grado, fuori da una politica pubblica complessiva che affronti con l’ottica dei diritti della comunità sarda, di garantire sviluppo, potenziamento e organizzazione dell’intero sistema dei trasporti in Sardegna».

In Parlamento

Intanto la nuova continuità territoriale aerea muove i primi passi alla Camera, dove ieri sono iniziate le audizioni delle audizioni delle compagnie Aeroitalia, Ryanair, SkyAlps, Volotea e EasyJet: « L’esigenza è quella di costruire una vera continuità a partire dalle Isole, la Sardegna e la Sicilia, ma anche delle altre regioni più periferiche», ha chiarito in una nota il deputato di FdI, Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti della Camera: «L’intento della Commissione è far emergere le criticità del sistema dei trasporti aerei come il caro biglietti e la mancanza di collegamenti e trovare le opportune soluzioni». La settimana prossima le audizioni proseguiranno con l’Enac e le società di gestione degli aeroporti.

RIPRODUZIONE RISERVATA