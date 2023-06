Aeroporti in tilt, un volo su due è in ritardo 

Chi parte a fine serata da Fiumicino ormai si è messo l’animo in pace: ormai i voli diretti in Sardegna decollano con un ritardo che può arrivare fino a tre ore - sabato, domenica e ieri è successo al Roma-Cagliari – costringendo i passeggeri a rivedere tutti i programmi di viaggio. Negli aeroporti sardi quasi un collegamento su due non rispetta gli orari. Domenica scorsa tra Cagliari, Olbia e Alghero sono partiti 160 aerei, di questi ben 70 non hanno rispettato gli orari programmati. Qualcuno ha sgarrato solo di 20 minuti, altri si sono spinti decisamente più in là.

I numeri

Nell’ultimo weekend è stata Ita Airways a complicare i piani di centinaia di viaggiatori. I collegamenti della continuità territoriale hanno accumulato ritardi su ritardi. Nello scalo del capoluogo tra sabato e domenica, stando ai dati forniti dal sito Flightradar24, è slittata in avanti la partenza del 40% dei collegamenti: 20 sui 50 voli complessivi programmati tra Cagliari e gli aeroporti di Fiumicino e Linate. Nei giorni scorsi una parte dei ritardi è stata causata dal maltempo nel centro-nord della Penisola e, giovedì, per alcuni problemi ai sistemi radar.

Le difficoltà

Intanto oggi si preannuncia una giornata difficile per chi dovrà prendere un aereo a causa dello sciopero dei lavoratori del settore aeroportuale. Per ora nell’Isola sono stati cancellati nove collegamenti: cinque di Ryanair a Cagliari, altri due ad Alghero e due di EasyJet a Olbia. Ita Airways ha soppress 42 tratte in tutta Italia, ma – al momento – nessuno in Sardegna. La compagnia «ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 50% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero», fanno sapere dal quartier generale di Fiumicino. «Ita Airways», si legge in un comunicato, «invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto».

Il piano voli

Nel frattempo sulla rotta Cagliari-Roma restano otto ore di “buco” tra un volo e l’altro. Nessun volo da metà mattina fino a sera inoltrata. Dalle 11.20 alle 19.20 non si parte. Molti hanno pensato a una riduzione temporanea, ma dando uno sguardo ai biglietti in vendita nei prossimi mesi si capisce che la programmazione è definitiva.

L’ennesima falla nella continuità territoriale è autorizzata dal decreto ministeriale (adottato in sintonia con la Regione) che regola i collegamenti aerei con gli scali di Roma e Milano. Sulla rotta Cagliari-Fiumicino è prevista, durante tutto l’anno, una sola frequenza «infragiornaliera». Cosa significa? Il decreto lo spiega poche righe dopo: è quella fascia che va dalle 10 alle 18. E visto che in queste ore è previsto il volo delle 11.20, non c’è nessuna violazione perché la compagnia rispetta il programma “minimo” imposto dal ministero. Resta la beffa: per otto ore al giorno la continuità territoriale si ferma e i voli si concentrano solo nella prima parte della mattina e in serata, anche nel cuore della stagione turistica.

