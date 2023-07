Aeroporti, in ritardo una partenza su tre 

Chissà se arriverà in orario il volo di Matteo Salvini, atteso in Sardegna questa mattina. Di sicuro nell’ultimo mese i ritardi dei collegamenti aerei sono diventati strutturali e non più un’eccezione: anche ieri nell’aeroporto di Cagliari più di una partenza su tre (31 su 85 totali) è slittata in avanti rispetto all’orario previsto, con attese da venti minuti fino addirittura a quattro ore (è il caso della rotta Vueling per Barcellona).

E non si tratta solo degli strascichi dello sciopero del settore aeroportuale di sabato, che ha lasciato a terra migliaia di passeggeri, in gran parte turisti che iniziavano le proprie vacanze. Ormai gli aerei serali in decollo o in arrivo da Fiumicino e Linate – cioè le rotte della continuità territoriale garantite nel capoluogo da Ita Airways – hanno un ritardo medio di un’ora. Ma anche le altre compagnie non sono da meno: ieri il Ciampino-Cagliari di Ryanair è arrivato tre ore e mezza dopo il previsto.

I nodi

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti atterrerà in Sardegna nel momento più caldo per la mobilità, in cui trovare un biglietto è facile quanto azzeccare un terno al Lotto e bisogna comunque essere disposti a pagare una fortuna per salire su un aereo: nello scalo cagliaritano gli Airbus di Ita Airways viaggiano al completo da settimane e dunque chi ha un’emergenza deve rivolgersi alle compagnie low cost, con prezzi che superano stabilmente i 400 euro per singola tratta.

Le parole

«La Sardegna ha bisogno di garanzie per collegamenti migliori. In un’isola, un volo è fondamentale come una strada. E strade adeguate e sicure servono a garantire la mobilità del popolo sardo e dei turisti», ha detto il vicepremier intervistato dall’Unione Sarda. Senza dimenticare le tariffe ormai fuori controllo. Su questo fronte il ministro ha auspicato una «intesa con la Commissione europea», per ottenere quello che l’Isola aveva fino a due anni fa: la tariffa unica per tutti i passeggeri a prescindere dalla residenza stampata sulla carta d’identità. Il tema sarà centrale anche negli incontri che Salvini ha in programma tra oggi e domani nell’Isola.

Il programma

La prima tappa è prevista a fine mattinata, dopo le 12, al porto canale di Cagliari. Qui il leader della Lega taglierà il nastro del nuovo distretto della cantieristica nautica. Alle 15.30 sarà a Bari Sardo per un altro taglio di nastro: l’apertura al traffico di altri 6,3 chilometri della strada statale 125 (Orientale Sarda), cioè il tratto che collega Bari Sardo e Tortolì, accompagnato in questo caso dal governatore Christian Solinas, dall’assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu e dall’amministratore delegato di Anas Aldo Isi. In serata è prevista la visita alla diga di Cumbidanovu (nel territorio di Orgosolo), una delle più grandi incompiute della Sardegna che secondo il ministro sarà completata entro il 2025.

Il secondo giorno

Il leader della Lega dormirà in un hotel al centro di Cagliari e martedì ha in programma una serie di incontri di carattere politico. Di mattina sarà a Villa Devoto per un confronto con il presidente della Regione. E secondo le notizie filtrate in questi giorni, prima di lasciare l’Isola nel pomeriggio Salvini dovrebbe fare un passaggio in Consiglio regionale, per un incontro con i vertici sardi del partito.

