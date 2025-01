Aeroporti, il Psd’Az: «La gestione unica penalizza Alghero» 

Mentre lo scalo gallurese continua a prendere il volo, con una crescita del movimento di aeromobili e di traffico passeggeri, l’aeroporto di Alghero sta facendo più fatica, registrando, soprattutto nei mesi invernali, un trend di molto inferiore non solo alla media italiana, ma anche rispetto agli altri due terminal dell’Isola. Nel mese di novembre, per esempio, ultimo dato ufficiale disponibile da Assaeroporti, c’è stata una lieve riduzione dei movimenti, decolli e atterraggi, nell’ordine dell’1 per cento, con una impercettibile crescita passeggeri del 2,6 per cento (62.863). Poca cosa rispetto alla performance di Olbia che, invece, nel novembre 2024 ha avuto un incremento di passeggeri del 33 per cento (92.986 tra arrivi e partenze) e ha registrato il 29,4 per cento in più di movimenti (987 in totale).

L’attacco

Antonio Moro, ex assessore regionale ai Trasporti e presidente del Psd’Az, ritiene occorra fare una seria riflessione sul futuro dello scalo catalano e, nel frattempo punta il dito sulla «gestione unica e privatizzata degli aeroporti di Alghero e Olbia» che di fatto penalizzerebbe proprio il Riviera del Corallo, ridotto ormai a uno scalo stagionale. Basti considerare che la pista di Fertilia passa dai 1500 movimenti di aeromobili di agosto ai 500 di novembre. Seppure anche in Gallura il via vai di aerei cala drasticamente nel periodo invernale. «I numeri, confermano la scarsa attenzione della Regione alle esigenze di Alghero», incalza Moro, «dimostrata dalla disincentivante gestione dei servizi del trasporto aereo della continuità territoriale del governo Todde, nonché l’inerzia nel procedere con la pubblicazione del bando per gli aiuti diretti ai vettori per l’apertura di nuove rotte stabili». A Cagliari, ancora, i passeggeri sono cresciuti del 9 per cento (280.970, in linea dunque con le percentuali italiane) e i movimenti del 5,6 per cento (2.243). «Per comprendere ancora meglio il divario crescente tra gli scali del Nord dell’Isola - incalza Moro - è sufficiente considerare che tra gli aeroporti italiani, il traffico passeggeri cresce meno rispetto ad Alghero soltanto negli scali ormai saturi di Bergamo e Ciampino e in quello non certo strategico di Forlì. Mentre la crescita che si è riscontrata a Olbia (+33%) è la settima tra quelle registrate nei 41 aeroporti italiani».

Il sindaco

La polemica sollevata da Moro, secondo il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, «è da ritenersi pretestuosa». Il primo cittadino preferisce leggere i dati così come appaiono e quindi ci tiene a far notare che i numeri registrano un aumento complessivo del 2,6 per cento. «Un dato positivo, che tuttavia, si raffronta con i dati degli altri aeroporti che hanno performance sopra la media. Quindi - prosegue Cacciotto – c’è da ritenere che questo è uno stimolo per Alghero per allinearsi su questi livelli, spingendo e allineandosi sul trend regionale che è di crescita per il turismo». Olbia, dunque, diventa un modello da imitare, un traguardo a cui ambire. Il primo cittadino algherese difende pure le politiche regionali in tema di trasporti. «Non è vero che la Regione sta trascurando Alghero, tutt’altro. A testimonianza di questo – avvisa Cacciotto - c’è il finanziamento di 4 milioni di euro e 750 mila euro per il miglioramento dell’infrastruttura, con lavori che prevedono il potenziamento dei sistemi di controllo, l'ottimizzazione dei flussi passeggeri, spazi operativi dedicati, attrezzati con tecnologie moderne e progettati per rispondere alle esigenze di sicurezza e operatività>.

RIPRODUZIONE RISERVATA