Aeroporti, il ministero avalla la fusione 

Sorpresa: nonostante il no della Regione sarda, della Corte dei conti, dell’Enac e dello stesso Tribunale di Cagliari, il direttore generale del Dipartimento per la mobilità sostenibile ha firmato un parere favorevole alla fusione degli aeroporti sardi che va in senso opposto alle dichiarazioni dello stesso ministro dei Trasporti. La nota è indirizzata al fondo F2i e alla Camera di commercio di Cagliari: sta ora in capo a Salvini la scelta se avallare l’operazione finanziaria osteggiata dalla Regione o condividere la linea del dirigente statale.

