La battaglia per il controllo degli aeroporti spacca il Psd’Az. Per il sindaco di Alghero Mario Conoci la privatizzazione è da preferire a una gestione pubblica che, in passato, ha lasciato a desiderare. La replica dell’assessore ai Trasporti Antonio Moro è velenosa: «Se il ragionamento è questo, allora ad Alghero non resterebbero pubblici neanche i vespasiani».

