Aeroporti: guida unica per la gestione di Alghero e Olbia  

I due aeroporti del Nord Sardegna saranno guidati da un unico amministratore delegato: il manager Silvio Pippobello, già ad della Geasar, che gestisce lo scalo di Olbia, è stato nominato a ricoprire la stessa carica nella Sogeaal, società che controlla l'aeroporto di Alghero. Pippobello è stato nominato in sostituzione dell’uscente ad e direttore generale della Sogeaal, Alberto Perini. «La scelta di affidare una guida unica alle due società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia rappresenta un ulteriore importante passo verso il processo di integrazione degli scali del Nord Sardegna, che porterà benefici per entrambi gli scali aeroportuali in termini di sviluppo infrastrutturale e del traffico passeggeri, i cui effetti, anche sotto il profilo del benessere economico, avranno ricadute rilevanti su tutto il territorio di riferimento», spiega in una nota la Sogeaal.

