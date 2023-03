Aeroporti, arrivi per 9 milioni di posti 

Ampio network pure per il Costa Smeralda, con 73 destinazioni, 54 internazionali e 19 domestiche: 3,7 milioni di posti in vendita.

All'incontro hanno partecipato i rappresentanti delle società di gestione aeroportuali di Cagliari, Olbia e Alghero, oltre al presidente del Consiglio regionale, Michele Pais. I posti disponibili sulle rotte internazionali sono in prevalenza per la Germania (23%), poi Francia (16%), Regno Unito (13%), Spagna e Svizzera (11%), Polonia (4%), Paesi Bassi (3%) e altri (19%).

L’obiettivo dichiarato è superare i numeri della scorsa stagione turistica, che già era stata da record, con sette milioni di arrivi e 20 milioni di presenze. Per questo i tre aeroporti della Sardegna sono stati dotati dell’artiglieria pesante: 233 collegamenti aerei, dei quali 144 internazionali verso 25 Paesi, per un totale di oltre 9 milioni di posti disponibili. «Numeri che certificano il grande impegno economico, organizzativo e operativo fatto dalla Regione in sintonia con le tre gestioni aeroportuali, così da garantire il diritto alla mobilità da e per la Sardegna», ha detto l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa che, insieme al titolare della delega ai Trasporti, Antonio Moro, ieri mattina nello scalo di Alghero ha illustrato il “Network Summer Season 2023” dei tre terminal sardi. «Vogliamo anche allungare la stagione, – ha precisato Chessa – andare oltre il mare e siamo sulla strada giusta. L’offerta turistica è molto ampia: dal turismo religioso, a quello esperienziale, passando per quelli gastronomico e sportivo».

L’obiettivo dichiarato è superare i numeri della scorsa stagione turistica, che già era stata da record, con sette milioni di arrivi e 20 milioni di presenze. Per questo i tre aeroporti della Sardegna sono stati dotati dell’artiglieria pesante: 233 collegamenti aerei, dei quali 144 internazionali verso 25 Paesi, per un totale di oltre 9 milioni di posti disponibili. «Numeri che certificano il grande impegno economico, organizzativo e operativo fatto dalla Regione in sintonia con le tre gestioni aeroportuali, così da garantire il diritto alla mobilità da e per la Sardegna», ha detto l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa che, insieme al titolare della delega ai Trasporti, Antonio Moro, ieri mattina nello scalo di Alghero ha illustrato il “Network Summer Season 2023” dei tre terminal sardi. «Vogliamo anche allungare la stagione, – ha precisato Chessa – andare oltre il mare e siamo sulla strada giusta. L’offerta turistica è molto ampia: dal turismo religioso, a quello esperienziale, passando per quelli gastronomico e sportivo».

All'incontro hanno partecipato i rappresentanti delle società di gestione aeroportuali di Cagliari, Olbia e Alghero, oltre al presidente del Consiglio regionale, Michele Pais. I posti disponibili sulle rotte internazionali sono in prevalenza per la Germania (23%), poi Francia (16%), Regno Unito (13%), Spagna e Svizzera (11%), Polonia (4%), Paesi Bassi (3%) e altri (19%).

Da Elmas la stagione decollerà domani: 92 rotte suddivise tra 41 collegamenti nazionali, 50 internazionali e 1 intercontinentale, operate da 23 compagnie aeree.

La novità sarà il volo per Dubai, tre volte alla settimana.

Ampio network pure per il Costa Smeralda, con 73 destinazioni, 54 internazionali e 19 domestiche: 3,7 milioni di posti in vendita.

Alghero, invece, si presenta con 32 destinazioni, di cui 17 rotte internazionali, su 15 paesi. La maggior parte dei collegamenti sarà targato Ryanair.

L’assessore ai Trasporti Antonio Moro ha portato un primo report del nuovo sistema di continuità territoriale. «Questo primo mese è certamente positivo: sono aumentati i voli (101 in più rispetto al 2022), i posti disponibili (più 31.752) e i passeggeri (più 22.907)», ha sottolineato, anche per mettere a tacere le polemiche che hanno accompagnato il decollo dei voli con gli oneri. Intanto per martedì è stato convocato il Comitato di sorveglianza per mettere a punto i dettagli e verificare, insieme alle compagnie aeree Aeroitalia e Ita, l'andamento dei collegamenti in continuità.

A margine della presentazione c’è stata l’occasione per discutere della fusione dei due aeroporti del nord Sardegna. Gli amministratori delegati delle società di gestione, Alberto Perini, della Sogeaal, e Silvio Pippobello della Geasar, hanno voluto rassicurare sulla bontà dell’operazione che sta causando forti preoccupazioni, specialmente per il destino dello scalo di Alghero. «Non c’è motivo, - ha dichiarato Perini – è un progetto industriale valido, votato allo sviluppo del territorio e delle due società, in questa fase, poi vedremo eventuali sviluppi futuri», ha proseguito riferendosi allo scalo di Elmas. «Un progetto dalle forti connotazioni industriali, con l’obiettivo, nel 2030, di raggiungere i 7milioni di passeggeri nei due scali». La Regione vigilerà.

«Serve attenzione per un passaggio molto delicato che riguarderà il futuro del trasporto aereo del Nord Ovest, – ha concluso l’assessore Moro - ma in generale il futuro delle gestioni aeroportuali dell’Isola, che sono un elemento strategico per lo sviluppo sociale e economico della Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata