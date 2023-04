Aeroporti, altolà alla fusione Moro: «Scelta non condivisa» 

Sono ore decisive per l’assetto del sistema aeroportuale sardo. Il matrimonio tra gli scali di Olbia e Alghero ha preso il via un mese fa, con l’approvazione nei rispettivi consigli d’amministrazione della proposta avanzata dal fondo d’investimento «Una decisione che non ha registrato il confronto con la Regione, e che non è condivisa», avverte Moro. «Al di là delle perplessità di forma e sostanza, mi preme evidenziare un concetto: consegnare le chiavi d’accesso della Sardegna ad un fondo privato, che ha come missione quella di massimizzare i profitti per remunerare il capitare degli investitori, è in netta contraddizione con le finalità delle politiche regionali, orientate a garantire il pieno diritto alla mobilità dei sardi e all’incremento del traffico passeggeri, per assicurare sviluppo e crescita».

Nel documento «si esplicitano possibili scenari e si parla della già avvenuta apertura del tavolo di confronto con F2i. Gli stessi amministratori affermano di aver avviato le attività propedeutiche, compresa la due diligence: questo scenario conferma i dubbi e gli interrogativi sulla liceità di un percorso che esclude una gara ad evidenza pubblica per la privatizzazione dell’aeroporto», attacca l’assessore ai Trasporti Antonio Moro, che ieri è intervenuto nella quarta commissione del Consiglio regionale, per fare il punto sulla fusione delle società di gestione su invito del consigliere della Lega Michele Ennas.

La privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari, in gran segreto, è iniziata un anno fa. La Sogaer ha individuato come partner – definito nelle carte «infungibile», cioè insostituibile – il fondo d’investimento F2i, che avrebbe anche già avviato la «due diligence», ovvero l’analisi delle attività della Sogaer. Dettagli contenuti nella nota integrativa del Bilancio 2022 della società di gestione dello scalo, che verrà discusso nell’assemblea dei soci domani.

Le perplessità

Le mosse

La stortura

I timori sono quelli di una repentina esclusione della Regione dalle decisioni che riguardano gli aeroporti. Il grimaldello è la valutazione delle società di gestione: la differenza tra Olbia e Alghero è abissale a favore dello scalo gallurese. In questo modo la quota di Sogeaal nelle tasche della Regione (quasi il 30% tra azioni detenute direttamente e quelle controllate dalla Sfirs), dopo la fusione, è destinata a essere annacquata. E dunque il peso della mano pubblica nella rete aeroportuale del nord Sardegna è destinato ad essere quasi inesistente, sotto il 3%. Nel parere confezionato per il Cda dello scalo algherese dallo studio “Colombo e associati” i valori delle due società sono distanti anni luce. Il rapporto è di uno a sedici: 362 milioni per l’aeroporto di Olbia, 22,5 milioni quello di Alghero. E se andasse in porto la fusione con Cagliari – a cui qualcuno ipotizza possa essere attribuito un valore simile a quello complessivo della nascitura “Nord Sardegna Aeroporti” – la partecipazione della Regione sarebbe ridotta a poche inutili briciole.

