Aeroporti ai privati, frenata sulla cessione delle quote Sogaer 

Stop. Ora è la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano a frenare sulla fusione degli aeroporti sardi: la Giunta camerale rinvia la decisione sull’annunciata «integrazione» tra Sogaer – di cui è proprietaria al 94% –, Geasar e Sogeaal.

È il colpo di scena su cui pochi avrebbero scommesso, perché finora i vertici dell’ente che riunisce le imprese del territorio avevano scelto di andare avanti, nonostante il diluvio di pareri negativi sull’operazione. Invece adesso il cammino si ferma. Ufficialmente per una «integrazione istruttoria».

I nodi

Nel fascicolo sono stati inseriti i dati di bilancio delle tre società coinvolte, aggiornati al 2022. E vista l’importanza del passo – contestato da Regione, Enac, Anac, Confcommercio, sindacati confederali e tanti altri – è necessario esaminare numeri più recenti. Dunque si attenderanno i conti riferiti al primo semestre del 2023, per consentire all’advisor di aggiornare la sua perizia sul valore delle società.

Le perplessità

Ma non è solo l’intoppo burocratico a bloccare la fusione. Nella Camera di Commercio cominciano a vedersi le prime crepe. Perché inizialmente la Giunta aveva deciso di riunirsi tra poco più di una settimana, giovedì 3 agosto. Poi, dopo la richiesta di «ulteriori informazioni» da parte di alcuni componenti del Consiglio camerale, l’incontro è stato rinviato «sine die», probabilmente alla fine di agosto. Segno che le perplessità non mancano.

Il progetto complessivo prevede che la Camera di Commercio sottoscriva un aumento di capitale di F2i Ligantia, la holding che controlla gli scali di Olbia e Alghero: il corrispettivo sarà il pacchetto di maggioranza della Sogaer. Al termine dell’operazione tutti e tre gli scali sardi saranno nelle mani del fondo d’investimento.

I pareri

Ma il percorso è ancora lungo e nel tragitto potrebbe pronunciarsi anche il tribunale, a cui nelle prossime ore si rivolgerà il pool di avvocati della Regione per impugnare la fusione tra Sogeaal e Geasar. Non solo. Anche dopo un’eventuale via libera da parte della Giunta camerale di Cagliari e Oristano sull’integrazione dei tre aeroporti, si dovranno attendere alcuni pareri obbligatori degli enti di controllo: Corte dei Conti, Antitrust, ministeri dei Trasporti e dell’Economia. E visti i precedenti – Enac e autorità anticorruzione, ad esempio – non è escluso che arrivino nuovi altolà.

Gli ultimi ad aver espresso un giudizio negativo sull’operazione sono stati i sindacati confederali: «Il diritto alla mobilità dei cittadini sardi, la gestione efficiente della continuità territoriale, il carattere strategico del trasporto aereo e delle infrastrutture aeroportuali», sostengono Cgil, Cisl e Uil, «sono questioni di importanza fondamentale per l’economia e la società della Sardegna e non si può pensare di affidare un settore decisivo per il futuro alla sola logica del mercato e a un destino di pura e semplice privatizzazione».

