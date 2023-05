«Aeroporti, a rischio l’industria turistica» 

C’è in corso uno scontro per il controllo dei cieli sardi. Perché?

Il suo slogan più riuscito: «Gli aeroporti non si devono vendere, semmai si comprano». Parole ripetute fino alla nausea da quando F2i, il fondo d’investimento che negli ultimi anni ha comprato gli scali di Alghero e Olbia, punta dritto su Cagliari. «Lo dico dal 2015», ricorda Alberto Bertolotti, imprenditore turistico (ha uno stabilimento balneare a Chia) e presidente di Confcommercio Sud Sardegna, «ma vedo che ora finalmente qualche coscienza si è smossa».

C’è in corso uno scontro per il controllo dei cieli sardi. Perché?

«F2i sta facendo il suo mestiere: cercare di gestire beni patrimoniali che siano in grado di produrre utili agli azionisti. Il motivo di tanto interesse è semplice: secondo le stime di Iata, Enac, Boeing e Airbus, nel 2030 il traffico aereo italiano potrebbe quasi raddoppiare, arrivando a 340 milioni di passeggeri all’anno. Seguendo queste stime, Cagliari può raggiungere i 10 milioni di passeggeri, raddoppiando ricavi. Ecco perché c’è tanto interesse».

Il fondo d’investimento già controlla gli scali di Alghero e Olbia.

«Se completasse il suo piano, a quel punto potrebbe fare un salto molto semplice: mettere le mani sull’intera industria turistica sarda».

Come?

«Attraverso gli aeroporti si può condizionare l’andamento dell’economia, con la contrazione o l’espansione dei collegamenti. Faccio un esempio banale: al fondo basterebbe ridurre il traffico aereo per un paio d’anni per in modo da mettere in ginocchio hotel, ristoranti, stabilimenti balneari. Poi, dopo il disastro, potrebbe fare tranquillamente shopping, comprando catene alberghiere e altre aziende».

Uno scenario catastrofico.

«Questo potrebbe anche non accadere mai, ma c’è il rischio che succeda: e per me è abbastanza. Sia chiaro che la mia non è una battaglia contro F2i. Lo stesso discorso si può fare per qualsiasi fondo privato».

Le perplessità non riguardano solo il possibile monopolio.

«L’operazione prevede la creazione di una newco per il controllo dei tre scali in cui entrerebbe la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, al fianco del socio di maggioranza F2i. Tutto questo senza benefici per le casse pubbliche, nonostante l’aeroporto di Elmas abbia un valore di almeno 450 milioni di euro. Anche questo è un vulnus, ma ce ne sono altri».

Quali?

«A dicembre insieme al presidente di Federalberghi Sud Sardegna Fausto Mura abbiamo organizzato un convegno con i massimi esperti del settore. Già in quell’occasione l’Enac aveva espresso qualche riserva sulla procedura individuata dalla Camera di Commercio. E tutti gli autorevoli giuristi invitati hanno spiegato che un’operazione di questo tipo non può essere effettuata senza un percorso ad evidenza pubblica».

La strada per la privatizzazione della Sogaer potrebbe passare anche da una ricapitalizzazione della società.

«Anche in questo caso avvocati e magistrati sono stati chiari: si dovrebbe interpellare il mercato. Non solo quello sardo, ma quello comunitario. Per questo non capisco come la Sogaer possa aver definito F2i un partner infungibile, cioè insostituibile. Si sta facendo leva sulla mancata conoscenza dell’argomento da parte dell’opinione pubblica».

La società che gestisce l’aeroporto di Cagliari sostiene che arriveranno nuovi e importanti investimenti.

«Io temo che la privatizzazione possa portare alla nascita di altre attività commerciali nell’aerostazione o nelle vicinanze, che cercheranno di intercettare l’aumento del traffico passeggeri. Questo determinerà la definitiva desertificazione dei centri urbani, lasciando campo libero alla monocoltura dei pubblici esercizi: ci saranno solo pizzetterie, kebaberie, ristoranti, mojiterie. Un panorama simile crea gravi problemi di ordine pubblico: stiamo già sperimentando gli effetti della malamovida».

Lei ha fatto parte del Cda di Sogaer, ma ha perso il posto nel 2020. I suoi detrattori dicono che questo abbia determinato la sua posizione contro la fusione degli scali.

«Io rappresento circa 4mila imprese del territorio: Confcommercio esprime 10 consiglieri su 33 nella Camera di Commercio. Non si può pensare che dietro questa vicenda ci siano beghe personali. Tra l’altro sostengo la stessa tesi dal 2015, ben prima della nomina nel consiglio d’amministrazione».

La Regione dovrebbe ricomprare gli scali?

«Sarei felicissimo se ci fosse la consapevolezza dell’importanza del controllo pubblico. Ovviamente serve una gestione manageriale e non clientelare».

La continuità territoriale non funziona come dovrebbe.

«Ora che possiamo agire sulla leva dell’insularità dobbiamo assolutamente modificare il modello di collegamenti. I contributi devono essere riconosciuti ai passeggeri, non alle compagnie. E deve essere lo Stato centrale a finanziare questo sistema, non la Regione che subisce il gap insulare. Ma soprattutto serve una tariffa unica per tutti, come si fa nelle linee ferroviarie o nei caselli autostradali per andare dalla Lombardia all’Emilia Romagna o in altri territori. Perché dobbiamo fare due prezzi diversi, uno per i sardi e l’altro per il resto dei cittadini italiani e europei?»

