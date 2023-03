Aeronautica, cento anni da incorniciare 

L’Arma azzurra ha festeggiato ieri cento anni. Il 28 marzo del 1923 la Regia Aeronautica diventava autonoma staccandosi dall’esercito. Il Poligono interforze del salto di Quirra di Perdasdefogu ha accolto i visitatori durante l’open day, uno dei tanti eventi organizzati dall’Aeronautica, altri seguiranno in tutta Italia nel corso dell’anno. La cerimonia iniziata con l’alzabandiera ha visto insieme le autorità civili e militari. Presenti anche gli studenti dell’Ipia. “Cent’anni dell’Aeronautica Militare in volo verso il futuro”, è il motto coniato per il centenario, e che ingloba in sé i significato del passato glorioso dell’Arma azzurra e guarda al domani ricco di stimoli e sfide. Il discorso e i saluti del generale Davide Marzinotto, impegnato nelle celebrazioni a Decimomannu, sono stati letti dal vice comandante Marcello Massimo Murgioni. «Festeggiamo i cento anni dell’Aeronautica, cento anni di un appassionante viaggio, di sacrificio e silenziosa abnegazione, costellato di imprese epiche compiute da uomini e donne eccezionali che hanno pilotato velivoli sempre più performanti dalle caratteristiche tecnologiche sempre più avanzate, ispirandosi, oggi come allora, agli stessi valori dei primi pionieri dell’aria». Inaugurato, con il taglio del nastro da parte del colonnello Murgioni e del sindaco Bruno Chillotti, il Razzo Alfa, lanciato dal Pisq per la prima volta nel 1975 e che in Poligono è tornato divenendo oggetto della mostra a cielo aperto lungo i viali della base. (fr. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA